Walter Becker, guitarrista da banda Steely Dan, morre aos 67 anos

Morreu aos 67 anos o guitarrista Walter Becker, um dos fundadores da banda Steely Dan. A causa de sua morte ainda não foi revelada, mas o músico enfrentava havia um tempo problems de saúde, fato que o fez abandonar as turnês com o grupo.

Também baixista, o músico integrou a Steely Dan ao lado de Donald Fagen, criada por eles em 1972 e que se tornou lendária com seu repertório de rock, jazz e blues. Entre as músicas que marcaram a carreira da dupla, Do It Again, Rikki Don't Lose That Number, Reelin’ in the Years e Peg.

A banda se manteve ativa por cerca de uma década, finalizando a carreira com o álbum Gaucho, em 1980. Depois de uma alteração da formação, em 1993, decidiram retomar a empreitada.