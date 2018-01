Voz potente de John Legend emociona o público do Rock in Rio

RIO - Uma multidão invadiu o Palco Sunset para assistir ao show de John Legend na noite deste domingo, 20. Houve, inclusive, princípio de tumulto após a apresentação dos Paralamas do Sucesso.

Assim que acabou o show, muitas pessoas que viam a performance da banda brasileira no Palco Mundo se dirigiram para o Sunset. A passagem estreita entre os dois palcos não foi capa de suportar o grande fluxo de pessoas. Demorou um bom tempo até tudo se acertar. A reportagem do Estado demorou 30 minutos para chegar até o Palco Sunset.

Problemas a parte, John Legend deu um show de interpretação. O cantor, compositor, instrumentista e também ator emocionou o público com canções da sua precoce e intensa carreira. Musicas do disco mais recente, Love in The Future, foram maioria no set. O disco marca o encontro do R&B atual com a Soul Music mais clássica.

John caiu na graça do público quando em 2010 se uniu a super banda de Hip Hop The Roots para um projeto especial. Eles gravaram versões de faixas pouco conhecidas da Soul Music antiga e lançaram no álbum Wake Up.