Voz esculpida em noitadas, álcool e cigarros

Quem já teve a felicidade de ouvir essas histórias em mesa de bar, de viva voz, riu com seu autor. Mas não deixou de perceber o fundo de melancolia que havia em tudo isso e que Nelson, no correr da madrugada, não procurava disfarçar. Era um triste.

Só que tristeza, mal de amor, angústia diante da morte - nada disso faz um artista. Pode ser um ponto de partida e nada mais. É no conjunto formado pela letra, música, o estilo único de tocar violão e colocar a voz que Nelson forjou sua versão particular do samba trágico. Nele, a dor de cotovelo é elevada à enésima potência, como reflexo de uma visão sombria da própria existência.

Os versos, em parceria ou não, são expressos em linha melódica inesperada. A progressão harmônica contempla mudanças bruscas de tonalidade, como se esse mestre, sem qualquer educação formal, fosse um equilibrista das modulações.

O toque ao violão é rascante, próximo ao cavalete. E a voz é um prodígio pelo simples fato de ainda existir, esculpida em décadas de noitadas, cigarro e álcool. Como enumerar tantas obras-primas saídas de condições tão díspares: Luz Negra, Pranto de Poeta, Mulher sem Alma, A Flor e o Espinho, Folhas Secas, Juízo Final?

Que Nelson traduza a infelicidade de maneira tão genial e pungente de modo a nos fazer felizes com sua música é um dos mais desconcertantes paradoxos da grande arte.