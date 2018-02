Vote no seu candidato ao Prêmio Musique

Desta quinta, 28, até o dia 17 de novembro qualquer pessoa poderá votar nas músicas inscritas no Prêmio Musique, Edição Dinho Ouro Preto. O candidato mais votado na Internet será o quinto finalista do prêmio a ser encaminhado ao vocalista do Capital Inicial e poderá ser o mais novo parceiro do artista e de Alvim L. autores da letra "Alguém".

Veja também:

Vote no site do Prêmio Musique

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vencedores de cada edição do Musique - serão mais duas até 30 de julho de 2011, concorrerão na edição especial Prêmio Musique - me leve para o Rock'n Rio. O voto popular elegerá o cantor que tocará a música vencedora no palco Sunset do Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em setembro do próximo ano. A Comissão Julgadora, presidida pelo pianista Amilton Godoy, e formada por jornalistas do Grupo Estado e pela cantora convidada Pitty, já escolheu quatro finalistas. O vencedor desta edição será divulgado no dia 11 de dezembro.