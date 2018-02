Vocalista do Yeah Yeah Yeahs interpreta música de 'Ela' no Oscar

A vocalista do Yeah Yeah Yeahs, Karen O, vai interpretar ao vivo no Oscar o tema musical do filme Ela, que estreia nesta sexta-feira, 14, no Brasil. The Moon Song concorre na categoria de Melhor Canção Original. A música é uma parceria de Karen com o diretor do longa-metragem, Spike Jonze (Quero Ser John Malkovich, Adaptação) que fez a letra.

Veja clipe com a música

O anúncio da participação de Karen foi feito nesta quinta-feira, 13, por Craig Zadan e Neil Meron, produtores do Oscar. The Moon Song concorre com Happy, de Meu Malvado Favorito 2, Let It Go, de Frozen – Uma Aventura Congelante, e Ordinary Love, da trilha de Mandela: Long Walk to Freedom, que será interpretada pelo U2. A cerimônia do Oscar será no dia 2 de março.