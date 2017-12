Vocalista do The Killers lançará novo disco solo

O vocalista da banda The Killers, Brandon Flowers, confirmou que está trabalhando na gravação de um novo álbum solo, o segundo da sua carreira. De acordo com o líder da banda americana, o disco ainda não está pronto e só deve chegar às lojas em 2015. O primeiro trabalho de Flowers, Flamingo, foi lançado em 2010.

Em entrevista à Revista NME, Brandon afirmou que o projeto conta com a colaboração de Ariel Rechtshaid, produtor de bandas como Vampire Weekend e HAIM. "Estou saindo da minha zona de conforto. Normalmente eu faço as demos e as versões finais acabam bem parecida. Ele, no entanto, acrescenta algo que até então não tinha ouvido, com novas formas de fazer as coisas", disse.

Segundo Flowers, o disco não terá a mesma temática do primeiro, que foi inspirado em Las Vegas, sua cidade natal. "Tento me afastar disso, mas sempre acabo falando sobre ela. Sempre terá um poquinho de Las Vegas em todas as músicas que escrever.