Vocalista do The Darkness é internado em Londres O vocalista da banda britânica The Darkness, Justin Hawkins, foi internado neste fim de semana em uma clínica de reabilitação de Londres depois de sofrer de depressão e angústia, informou nesta quarta-feira o jornal inglês "Daily Mirror". O músico, que no passado havia sofrido de bulimia, se internou no sábado passado na clínica The Priory, no centro da capital britânica, pouco depois de ter cancelado um show na Dinamarca. Hawkins, de 31 anos, teria mostrado sinais de depressão e angústia depois do desastre comercial de seu segundo álbum, "One Way Ticket To Hell... And Back". Segundo o "Daily Mirror", a gravadora da banda poderia estar planejando abandoná-la nos próximos dias devido à grande queda na venda de discos. "Justin se sentiu muito mal recentemente e queria ser internado em uma clínica para poder esclarecer suas idéias", declarou uma fonte próxima ao vocalista. "Seu aspecto físico é terrível, sua pele está muito amarela. A clínica The Priory é o melhor lugar para ele", acrescentou. A clínica foi o mesmo lugar onde Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, se internou recentemente para lutar contra problemas de alcoolismo. A modelo Kate Moss também já passou pelo local para se recuperar do vício em drogas.