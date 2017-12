Vocalista do Oasis se casa com Nicole Appleton em Londres

Liam Gallagher, vocalista da banda britânica Oasis, se casou na quinta-feira, 14, com Nicole Appleton, ex-integrante do grupo All Saints. O casal já está junto há mais de oito anos e tem um filho, Gene, de seis anos. O casamento foi feito na data em que se comemora o dia dos namorados em vários países europeus e aconteceu em um cartório no centro de Londres, o mesmo em que Gallagher, de 35 anos, celebrou seu primeiro casamento em 1997, com Patsy Kensit. O cantor veio de Los Angeles, onde está trabalhando em seu novo álbum. Seu irmão, Noel Gallagher, que também faz parte da banda, preferiu continuar nos Estados Unidos. Estavam presentes no casamento a irmã de Nicole, Natalie, e seu marido, o músico Liam Howlett, do grupo Prodigy. "Era como se já fossem casados. Ele usa há anos uma aliança para mostrar seu compromisso. Agora decidiu que era o momento certo", disse uma fonte próxima ao cantor ao tablóide inglês The Sun.