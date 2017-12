Vocalista do Oasis dá conselho a Amy Winehouse

O vocalista da banda britânica Oasis, o inglês Liam Gallagher, advertiu a cantora londrina Amy Winehouse para que deixe de consumir drogas e de se comportar como uma garota rebelde. "Ela está brincando com fogo e irá acabar se queimando", declarou Gallagher ao jornal inglês The Sun. O cantor do Oasis, que no passado também batalhou contra o vício das drogas e do álcool, aconselhou a cantora a mudar de estilo de vida. "Tem que parar um pouco com o descontrole", acrescentou. No entanto, sustentou que se tivesse a mesma idade que a estrela do blues inglês, "terminaria fazendo o mesmo". "Exceto que tomaria o dobro de drogas. Mas estou certo que ela irá crescer", continuou. Segundo Gallagher, a música de Amy "é boa". "Escutei-a pela televisão, esse tema de Rehab, e me pareceu muito bom", disse o cantor do Oasis.