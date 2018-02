Vocalista do Green Day participará de musical da Broadway

O vocalista da banda americana Green Day, Billie Joe Armstrong, estreará amanhã nos palcos da Broadway no elenco do musical "American Idiot", baseado em músicas do grupo.

Em oito apresentações, de terça-feira até domingo, 3 de outubro, Armstrong se unirá ao grupo de cantores e atores que desde março atuam no musical, idealizado com as músicas do álbum "American Idiot" (2004) do Green Day, informa nesta segunda-feira o site do musical.

Armstrong interpretará o papel do traficante St. Jimmy, com quem o protagonista do musical terá de encontrar.

"American Idiot" conta a história de um jovem americano que, na época posterior aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, deixa sua vida em um local periférico e decide viver numa grande cidade.

Após atuar no musical, Armstrong sai em turnê pela América do Sul com o Green Day. A banda passará por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre a partir do dia 13 de outubro.

Os ingressos estão à venda no site http://www.livepass.com.br/ ou nas bilheterias oficiais (Shopping Morumbi, em São Paulo, e HSBC Arena, no Rio; sem taxa de conveniência) ou pelo call center (4003-1527). A empresa responsável pelo show ainda não divulgou informações sobre os shows em Porto Alegre e Brasília.