Vocalista do Faith No More irá liderar banda de metal

O líder da banda Faith No More, Mike Patton, que tem uma das vozes mais versáteis do rock, disse nesta segunda-feira que está montando um grupo de metal com o baterista do Slayer, Dave Lombardo.

O vocalista escreveu no Facebook que o grupo, chamado Dead Cross, lançará um álbum no próximo ano.

Patton, de 48 anos, tem uma capacidade vocal de seis oitavas, uma das mais amplas que um cantor pode ter, inclusive na ópera.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Faith No More, com seu rock pesado e elementos do funk e hip-hop, esteve na vanguarda do "boom" da música alternativa do final da década de 1980 e reapareceu em 2015 com seu primeiro álbum em quase duas décadas.

Dave Lombardo, nascido em Cuba, muitas vezes destaca-se nas listas dos melhores bateristas de metal. É conhecido por integrar a banda de trash metal Slayer, e também tocou com o Suicidal Tendencies e Misfits.

Patton e Lombardo já haviam se juntado anteriormente para formar outro grupo, chamado Fantomas.

O Dead Cross também será composto pelo guitarrista Michael Crain e pelo baixista e vocalista Justin Pearson, que tocaram no Retox, uma banda punk hardcore de San Diego.