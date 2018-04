Vocalista do Depeche Mode passa mal antes de show em Atenas

A banda britânica Depeche Mode cancelou nesta terça-feira, 12, um show que faria em Atenas após o vocalista David Gahan ser levado a um hospital na capital grega, informaram os organizadores do evento. "Lamentamos que a performance de hoje teve que ser cancelada. David Gahan se sentiu mal no camarim", explicou um organizador para o público de cerca de 20 mil pessoas que aguardava o início da apresentação.

Uma das bandas de maior sucesso da década de 1980, o Depeche Mode começou no domingo sua nova turnê mundial, Tour of The Universe 2009, em Israel. A banda anunciou que fará dois shows no Brasil em outubro: um no dia 22, no Rio de Janeiro, e outro no dia 24, em São Paulo. Mais informações, como os locais das apresentações e início da venda dos ingressos, ainda não foram anunciadas.

O Depeche Mode, que estourou com hits eletrônicos como Enjoy The Silence e Personal Jesus, quase acabou após Gahan tentar se matar em 1995 e sofrer uma overdose em 1996. O grupo lançou seu último disco, Sounds of the Universe (2009), no fim de abril.