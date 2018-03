Vocalista do Creed vem ao Brasil para shows em junho

Scott Stapp, vocalista do Creed, virá ao País pela primeira vez em junho, para cantar grandes sucessos do grupo ícone do rock. Serão quatro apresentações: os shows estão marcados para o dia 9, em Belo Horizonte (Chevrolet Hall); 11, no Rio de Janeiro (Citibank Hall); 12, em São Paulo (Credicard Hall); e 15, em Porto Alegre (Pepsi on Stage).

À frente do Creed, Stapp já vendeu mais de 35 milhões de álbuns e recebeu diversos prêmios. O disco Human Clay chegou ao primeiro lugar das paradas da Billboard. Em 2005, Scott Stapp lançou o primeiro álbum solo, The Great Divide, que recebeu disco de platina. Nos shows por aqui, ele promete - além de canções do trabalho solo - músicas como My Sacrifice, With Arms Wide Open, Higher, One Last Breath e One.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pré-venda de ingressos para clientes Credicard, Citibank e Diners será entre 22 e 28 de fevereiro. O público em geral poderá adquirir entradas a partir de 1º de março. Informações sobre serviço e valores de ingressos ainda não foram divulgados pela produtora responsável pelos shows.