Vocalista do Barenaked Ladies combate acusação sobre cocaína A banda canadense Barenaked Ladies, em comunicado postado em seu Web site na quinta-feira, disse que seu vocalista vai combater uma acusação recente envolvendo cocaína que sofreu nos Estados Unidos. Steven Page foi detido na sexta-feira passada num apartamento em Fayeteville, Nova York, e acusado de posse de substância controlada. Documentos do tribunal indicam que, indagado sobre um pó branco que estava em sua posse, Page teria dito aos policiais "sim, é cocaína". Page, 38 anos, pagou fiança de 10 mil dólares e terá que voltar ao tribunal no final de agosto. O comunicado da banda diz: "Muitos de vocês devem ter lido ou ouvido relatos da imprensa sobre a recente prisão de Steven Page no Estado de Nova York. Steven se declarou inocente das acusações, e a validez das acusações feitas contra ele será fortemente contestada." A banda é conhecida principalmente por sucessos como "One Week", "Pinch Me" e "If I Had a Million Dollars". O grupo acaba de lançar um álbum de canções para crianças e em agosto deve se apresentar num show beneficente infantil em Long Island, Nova York, organizado pela Walt Disney Company. "Enquanto isso acontece, o trabalho do Barenaked Ladies continua como de costume. Vamos continuar a tocar e estamos ansiosos por entrar no estúdio ainda este ano para gravar um álbum novo. Queremos agradecer nossos fãs fiéis por seu apoio durante este momento difícil", diz o comunicado.