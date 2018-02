Vocalista do Abba sugere retorno em 2014

A banda sueca Abba ameaça voltar em 2014 por conta do 40.º aniversário do sucesso da canção Waterloo, uma das mais conhecidas da banda. O anúncio foi feito por Agnetha Fältskog em uma entrevista ao jornal alemão Welt am Sonntag publicada neste domingo.

"Pensamos muito nisso", disse Fältskog em resposta ao jornalista. "Em abril de 2014, completam-se quarenta anos desde que ganhamos o festival da Eurovisión em Brighton com Waterloo, e há bons planos de fazer algo para comemorar esse aniversário", acrescentou a cantora de 63 anos.

Contudo, Fältskog explicou que ainda naõ sabe se esses planos se concretizarão, e que prefere que as coisas se desenvolvam de uma forma natural. A última vez em que o quarteto atuou juntos foi em uma aparição televisiva em 1982.