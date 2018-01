Vocalista da banda Restart é atingido por pedra durante show no Rio

O vocalista do Restart Pe Lanza foi atingido na cabeça por uma pedra durante o show que a banda fazia em Rio das Ostras, Rio de Janeiro neste domingo, 15. Durante a execução da música Recomeçar o cantor leva as mãos à cabeça, mas continua a apresentação. "Calma, não é por causa desse idiota que não vai ter a última música do show", disse no fim da música.

"É muito mais fácil chegar ali atrás e a gente trocar idéia", continuou, antes de anunciar Lembrança. No fim do show, o vocalista aparece com o ferimento sangrando para agradecer a produção do evento.

Horas depois, o baterista Thomas usou o perfil oficial de Pe Lanza no twitter para comentar o ocorrido. "Galera aqui é o Tho! Está tudo bem, o show foi maravilhoso, o Pe se machucou mas nada grave, já está bem! Valeu família! Foi inesquecível!".

Mais tarde, o próprio vocalista escreveu. "O que importa é que nos divertimos. Tomei um ponto na cabeça, mas já já estou zero! Obrigada pelo carinho!".