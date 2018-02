VMB 2012 terá mais convidados

Menos falação e mais música será o mote do 18º Vídeo Music Brasil, premiação anual da MTV, que acontecerá no dia 20 de setembro no Espaço das Américas. A festa não terá apresentador e intercalará dois shows de meia hora de Planet Hemp, na abertura, e Racionais MCs, no encerramento. Também estão previstos oito números musicais de Gal Costa, Emicida e Marcelo D2.

“Não ter um âncora vai dar mais agilidade na celebração”, explica Zico Goes, diretor de programação. VJs da casa e convidados como Neymar, Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, e Rodrigo Faro se revezarão no palco. O show longo entre a transmissão da passagem dos artistas pelo tapete vermelho e o começo da premiação não é visto como uma quebra de clima pela cúpula da atração. “Acho que esquenta. É como se fosse um festival”, compara Lilian Amarante, diretora do VMB 2012.

Os rumores de uma possível venda da emissora não abalaram a produção do evento neste ano. “Já estamos trabalhando no planejamento de 2013, que será maior que o deste ano. O VMB de 2012 não será o último, será o melhor dos 18 já realizados”, minimiza Helena Bagnoli, diretora-geral da MTV Brasil.

Orçado em R$ 10 milhões, o evento está com as quatro cotas de patrocínio fechadas, além de outras seis de apoio. “As marcas não acreditam nos rumores de que a MTV não vai acabar. A festa desta ano é comercialmente tão grandiosa quando no ano passado”, garante o diretor comercial Sergio Amaral.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Das 12 categorias, apenas Artista Internacional e Hit do Ano ainda estão abertas para a votação popular, que só terminará minutos antes de cada vencedor ser anunciado ao vivo. As demais indicações estão na mão da academia VMB, júri formado por especialistas em música e jornalistas.

O tema da festa deste ano será a cultura de rua, com inspiração no universo do hip hop.