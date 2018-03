Vizinhos reclamam de mau cheiro de banheiro de Bob Dylan

Os vizinhos de Bob Dylan dizem sofrer com o mau cheiro que sai de um banheiro da mansão do cantor em Malibu, algo aparentemente ignorado pelo artista e que os obrigou até a abandonar seus quartos, informou na segunda-feira, 16, a imprensa local.

Pessoas com propriedades próximas à de Dylan nessa área nobre do sul da Califórnia asseguraram que começaram a sentir o fedor há mais de seis meses, mas o cantor até o momento ignorou suas queixas, afirmou o jornal Los Angeles Times. "É um escândalo, 'o senhor direitos civis' está matando nossos direitos civis", ironizou David Emminger, cuja casa fica ao lado da de Dylan.

Aparentemente, o cheiro vem de um banheiro portátil externo que Dylan instalou na propriedade e que foi usado pelos operários que trabalham em seu sítio, na área de Point Dume. "(O fedor) começou em setembro. Fui à parte da frente do meu jardim e senti náuseas. No começo, não sabia de onde vinha o cheiro", explicou Cindy Emminger, de 42 anos, que alega ter ficado doente devido às condições do ar, e que o mesmo ocorreu com seu filho de 8 anos.

Os vizinhos reclamam que o fedor se espalha com a brisa do mar, e que nas noites quentes foram obrigados a deixar seus quartos porque o ar os tornava insuportável. Em janeiro, um inspetor explicou que um agente municipal foi tirado do local pelos seguranças de Dylan quando foi investigar o que acontecia.