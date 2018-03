Vizinhos querem expulsar Amy Winehouse do bairro, diz jornal

Os vizinhos da cantora britânica Amy Winehouse lançaram uma campanha para expulsar a estrela do jazz da sua residência em Londres, após as constantes festas noturnas e brigas com fotógrafos, segundo informou o tablóide inglês The Mirror nesta quinta-feira, 10. Veja também: Cantora Amy Winehouse ataca fã novamente, diz jornal Amy Winehouse faz show empolgante no Rock in Rio Madri Gravadora coloca Amy Winehouse em 'prisão domiciliar' Amy poderia ser expulsa de seu apartamento do bairro de Camden, no norte da cidade, devido às reclamações freqüentes dos seus vizinhos, que se queixam de não conseguir dormir em razão do barulho causado pela cantora. Um vizinho declarou ao tablóide que o bairro era um "lugar tranqüilo e bonito até a chegada de Amy". "Ela só criou problemas e toda noite tem uma festa diferente. Quando não convida os amigos para ir à sua casa, está brigando com alguém. Muitos de nós prestamos queixa às autoridades, mas pediram evidência dos fatos", acrescentou. Os vizinhos disseram que filmaram várias horas fora da propriedade de Amy, onde a cantora briga com fotógrafos ou fãs. "Esperamos que a expulsem logo", disse um dos vizinhos.