Vive La Fête volta ao Brasil para apresentar novo disco

O Vive La Fête está de volta ao Brasil, desta vez para apresentar o disco Produit de Belgique. O oitavo álbum da banda foi lançado em maio, mas chegou ao País agora, em outubro. O grupo belga mostra as novas músicas nesta quarta-feira, 7, no Beco 203, em São Paulo.

Sobre a ideia central do disco, a vocalista Els Pynoo comentou em entrevista por telefone ao estadão.com.br: “É tipicamente belga o fato de que a gente faz o que quiser. Nos Estados Unidos, por exemplo, a música tem uma característica muito comercial, como uma Britney Spears ou Beyoncé. Aqui as bandas procuram sua própria identidade, tentam ser únicas, e é esta a influência do local de onde viemos na nossa música”.

Els e seu companheiro, o guitarrista Danny Mommens, formaram o Vive La Fête em 1997, e compunham as músicas para os discos desde então. Em Produit de Belgique, pela primeira vez, o duo acatou sugestões da banda, formada por Roel Van Espen (teclados), Ben Brunin (baixo) e Gino Geudens (bateria). O resultado foi um trabalho com menos cara de balada: “Soa mais como uma banda”, admitiu Els.

A vocalista contou que, desde a semana passada, todo o grupo estava animado com a vinda para o Brasil, porque o público do país é o “número 1”. No clipe da música Cinémathèque, lançado recentemente pela banda, Els fez questão de pedir ao designer Étienne Strubbe, que também produziu vídeos para o Radiohead e Bjork, para que houvesse uma homenagem ao Brasil. Transformados em desenhos animados, a vocalista e o guitarrista caem do espaço no País, onde viram Carmen Miranda e um tocador de maracas, e, em seguida, um índio e uma dançarina de escola de samba.

Fora a identificação com a festa tupiniquim, a Vive La Fête também tem um lado que pode ser considerado blasé: é uma das bandas mais cobiçadas nos desfiles de moda, tendo encantado Karl Lagerfeld, estilista da Chanel, em 2003. A aproximação não é intencional, diz Els, mas é um dos grandes motivos de projeção do grupo. A mistura entre estes elementos cool e extrovertidos desperta curiosidade quanto ao que a Vive La Fête trará para o palco do Beco 203: Els tem certeza de que será muita diversão.

Vive La Fête no Beco 203

7 de novembro de 2012

Horário: 22h

Rua Augusta, 609

Capacidade 800 pessoas

Censura: 18 anos

Tel: 11 2339-0358

Ingressos: De R$ 80,00 a R$ 100,00