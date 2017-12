Viúva de Pavarotti recebe prêmio póstumo na Itália

Nicoletta Mantovani, viúva do tenor italiano Luciano Pavarotti, recebeu na terça-feira, 13, do ministro de Bens Culturais, Francesco Rutelli, um prêmio pela excelência na cultura italiana. Durante a cerimônia de premiação, Nicoletta estava acompanhada pelas filhas do tenor Lorenza e Giuliana. A entrega da homenagem ocorreu no teatro municipal de Modena, que a partir de dezembro passará a ser chamado de Teatro Pavarotti. Como Rutelli explicou, o prêmio foi concedido este ano, mas foi atribuído a Pavarotti poucos dias antes de sua morte. A partir do próximo ano, o prêmio será um reconhecimento destinado a duas personalidades que se destaquem nos vários âmbitos da cultura italiana. "Luciano soube do prêmio e ficou felicíssimo. É lindo estarmos hoje todos juntos a recordá-lo, pensando principalmente nas gerações futuras", disse Nicoletta.