Viúva de Kurt Cobain quer leiloar pertences do cantor Courtney Love, a viúva do cantor do Nirvana Kurt Cobain, planeja vender a maior parte dos pertences de seu marido. "Farei um leilão na Christie´s", disse Courtney, de 42 anos, ao site de música de AOL Spinner.com. "Minha casa parece um mausoléu". Courtney e Cobain se casaram em 1992 e neste mesmo ano tiveram uma filha, Frances Bean. Cobain se suicidou em 1994. "Minha filha não precisa herdar uma sacola gigantesca cheia de camisas e outros objetos", disse a cantora que foi membro da banda de rock Hole. "Um suéter, uma guitarra e a letra de (Smells Like) Teen Spirit, ficarão para minha filha; o resto, venderemos", disse. Até o momento não foi fixada uma data para o leilão. Courtney, cujo próximo disco se chama Nobody´s Daughter (Filha de Ninguém), disse que seus amigos apóiam a idéia. "Faremos um bom dinheiro e doaremos muito para obras de caridade". Também poderá deixar Cobain no passado. "Eu uso seu pijama para dormir. Como vou ter um outro relacionamento em minha vida usando os pijamas de Kurt?", pergunta.