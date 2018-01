Viúva de Frank Sinatra morre aos 90 anos

Barbara Sinatra, a viúva do cantor Frank Sinatra, morreu nesta terça-feira, 25, aos 90 anos em sua residência de Rancho Mirage, uma cidade californiana a 200 quilômetros de Los Angeles.

Segundo informou o jornal local The Desert Sun, Barbara Sinatra morreu rodeada pelos amigos e parentes após meses com problemas de saúde.

Barbara Blakely, pelo nome de solteira, foi a quarta e última esposa de Frank Sinatra, uma das grandes vozes do século 20 e com quem viveu de 1976 até a morte do cantor, em 1998.

Nancy Barbato, Ava Gardner e Mia Farrow foram as esposas anteriores de Frank Sinatra, mas foi com Barbara que ele ficou mais tempo casado. Antes de iniciar o romance com o cantor, Barbara foi casada com o comediante Zeppo Marx, o mais jovem dos Marx Brothers.

Barbara Blakely nasceu no Missouri, mas posteriormente se mudou com a família para a Califórnia, onde começou a carreira de modelo. Já junto a Frank Sinatra, ela se destacou pela atividade filantrópica com o Barbara Sinatra Children's Center, dedicado ao tratamento de crianças que sofreram abusos.

Também conhecida como Lady Blue Eyes, em referência ao apelido Ol' Blue Eyes do marido, Barbara Sinatra escreveu suas memórias no livro intitulado Lady Blue Eyes: My Life With Frank, lançado em 2011.

"Este livro é para Frank, o amor da minha vida, e tenho certeza que ele me teria apoiado completamente nisto. Sobretudo, quero que o mundo todo saiba o quão verdadeiramente maravilhoso ele foi e como, ao me tornar sua esposa, acabei sendo a mulher mais sortuda do mundo", afirmou no prefácio do livro. EFE