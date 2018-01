Viúva de Chester Bennington fala pela primeira vez sobre a morte do marido: 'Perdi minha alma gêmea'

Talinda Bennington, viúva de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, falou nesta sexta-feira, 28, pela primeira vez sobre a morte do marido. O músico foi encontrado morto em sua casa na Califórnia, nos Estados Unidos, na semana passada. "Há uma semana perdi minha alma gêmea e meus filhos perderam seu maior herói. Tivemos uma vida de conto de fadas e agora ela se transformou em uma tragédia de Shakespeare. Como faço para seguir em frente? Como faço para recolher minha alma despedaçada?", diz o comunicado oficial feito por ela no Twitter.

No texto, Talinda diz ainda que encontra forças no desejo de criar as crianças com todo o amor. "Quero que os fãs no mundo todo saibam que nós sentimos seu amor. Sentimos sua falta também. Meus filhos são tão jovens para perder o pai. E eu sei que vocês vão ajudar a manter a memória dele viva".

Talinda encerra o texto pedindo solidariedade em momentos difíceis: "Que Deus abençoe todos nós e ajude-nos a recorrer uns aos outros quando sentirmos dor. Chester queria que fizéssemos isso. Descanse em paz, meu amor".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morte. Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, morreu após se enforcar, informou um relatório divulgado pela polícia de Los Angeles. O cantor de 41 anos foi encontrado morto na última quinta-feira, 20, em sua casa perto de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Chester tinha seis filhos. Ainda de acordo com a polícia, uma pessoa que trabalha na casa do cantor encontrou o corpo. Ele estava enforcado com um cinto pendurado na maçaneta da porta do quarto. Uma garrafa com bebida alcoólica também foi encontrada no mesmo local.

O músico era amigo pessoal de Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, que morreu em maio - também em um suicídio por enforcamento. O vocalista cantou a música Hallelujah no funeral do amigo.