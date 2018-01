Virose faz Jorge Ben Jor cancelar shows em São Paulo

Os shows que Jorge Ben Jor faria esta semana com Los Sebosos Postizos, de quinta a domingo, no Sesc Pompeia, foram cancelados por problemas de saúde do cantor. Não há previsão de novas datas para a realização das apresentações.

Segundo seu empresário, Maurício Ayres, Jorge foi diagnosticado com virose após apresentar sintomas como enjoos e febre. O músico foi aconselhado por seu médico a repousar durante dez dias e a não fazer viagens internacionais – ele está em Miami.

O Sesc São Paulo informa que fará a devolução dos valores referentes aos ingressos. A banda Los Sebosos Postizos nasceu de parte dos integrantes da Nação Zumbi: Jorge du Peixe, Lúcio Maia, Alexandre Dengue e Pupillo.

(Atualizado às 18h50)