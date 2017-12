Virada Cultural terá Caetano Veloso e shows para crianças

Daniela Mercury, Nando Reis, Ira!, Erasmo Carlos, Golden Boys, Wanderléa e Caetano Veloso: essas são algumas das principais atrações da Virada Cultural 2015, que será realizada neste fim de semana em São Paulo. O evento levará shows para todas as regiões da capital paulista, das 18h deste sábado, 20, até as 18h de domingo, 21. A programação conta ainda com peças teatrais, feiras gastronômicas e espetáculos especiais para o público infantil.

Caetano Veloso vai encerrar a Virada com um bis da turnê 'Abraçaço'. Ele se apresenta hoje, 20, às 18h, no Palco Júlio Prestes. Na semana retrasada, o cantor e compositor baiano fez quatro espetáculos no Sesc Pompeia. Outro destaque é Fábio Jr., que sobe ao palco Júlio Prestes deste domingo, às 3h, para cantar grandes hits da sua carreira. Daniela Mercury, que vai substituir Margareth Menezes, se apresenta às 21h deste sábado, com show em comemoração pelos 30 anos do axé music.

Na Avenida São João, serão celebrados os 50 anos da Jovem Guarda. Jerry Adriani abre os trabalhos do palco São João, hoje, a partir das 18h. Wanderléa e Erasmo se apresentam amanhã, às 16h e às 10h, respectivamente.

No bairro da Brasilândia, o cantor Belo substitui Anitta como principal atração da noite de sábado, às 21h, e a funkeira Ludmilla tem duas apresentações na Virada, a primeira às 9h deste domingo, no palco do Largo do Arouche, e às 18h do mesmo dia, encerrando a programação do Centro Educacional Unificado (CEU) de Heliópolis.

Outro destaque da programação deste ano é o Ira!, que faz show no Theatro Municipal no domingo às 18h. Nasi e Edgard Scandurra tocarão na íntegra o disco clássico 'Mudança de Comportamento' (1985), que em 2015 completa 30 anos.

A Viradinha Cultural, no entorno da Praça Rotary e na Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato, tem atrações especiais para o público infantil no domingo (21). O grupo musical Palavra Cantada se apresenta às 12h, no palco montado na Biblioteca. Já a apresentação Beatles para Crianças traz grandes sucessos do Fab4, misturados a contações de histórias e animações em vídeo. O show será às 14h.

Com um orçamento de R$ 14 milhões, o mesmo do ano passado, a Virada Cultural de 2015 vai diminuir as atrações na região central da cidade. A ideia é levar mais shows para as regiões periféricas e afastadas da capital paulista. De acordo com o secretário Municipal de Cultura de São Paulo, Nabil Bonduki, descentralizar o evento já era um objetivo antigo da organização. Segundo ele, com essa medida, o centro da capital paulista terá um fluxo menor de pessoas durante a madrugada. “A população vai poder aproveitar a Virada Cultural nas próprias regiões sem precisar se locomover muito”, afirmou ainda Bonduki.

Na tarde desta sexta-feira, 19, a Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar os eventos da Virada Cultural 2015 no Minhocão (Elevado Costa e Silva), na região central. A decisão ocorre após representação da Polícia Militar apresentada ao Ministério Público, pedindo a não realização do evento no local. A PM considerou que o espaço, com poucas entradas e saídas e sem rota de fuga, não era adequado para a realização de eventos.