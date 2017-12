Virada Cultural: shows e nostalgia em SP e no interior De A a Z, ou melhor: de Alceu Valença a Zélia Duncan. A 3.ª Virada Cultural de São Paulo terá um pouco de tudo e muito de nostalgia, como se vê na programação anunciada nesta terça-feira, 10, pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Há cerca de 350 atrações já confirmadas em 65 pontos da cidade, que vão ocorrer ininterruptamente nos dias 5 e 6 de maio. A festa será aberta com Alceu Valença, na Praça da Sé, às 18 horas de sábado, e termina com Zélia Duncan, no mesmo horário do dia seguinte, no Boulevard da Avenida São João e no Vale do Anhangabaú. Espera-se um público de 1,5 milhão de pessoas, para assistir a shows gratuitos de rap, reggae, samba, música instrumental e eletrônica, sem contar os espetáculos de teatro e dança. ?Será um evento democrático, para todos os gostos?, afirmou o secretário municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil. Segundo ele, a coincidência de datas com o Skol Beats - festival de música eletrônica que ocorre nos dias 4 e 5 no Parque do Anhembi, zona norte - não vai atrapalhar. ?É um evento complementar, de uma tribo específica. E é pago.? Uma novidade neste ano é que vários artistas vão reproduzir, nos shows, algum disco antigo, dando tom saudosista à Virada. Alceu Valença, por exemplo, vai cantar as faixas do LP Espelho Cristalino, de 1977. A banda Nação Zumbi vai reviver Da Lama ao Caos, de 1993, quando o líder ainda era Chico Science. E o Zimbo Trio reinterpreta, com Fabiana Cozza, O Fino do Fino, de 1965, à época com Elis Regina no vocal. A idéia veio do diretor da programação, José Mauro Gnaspini. ?São discos que ouço sempre. Os músicos toparam porque nem sempre podem relembrar esses álbuns, verdadeiros ícones.? Como nas duas edições anteriores, a maioria das atrações ocorrerá no centro. Em relação a 2006, a única grande mudança de local foi a saída do Parque do Ipiranga, por causa das reclamações de moradores com o barulho durante a madrugada. Serão instalados quatro palcos ?cardeais?, cada um em uma zona da cidade: Parque da Juventude (norte), Pedreira (sul), Guaianases (leste) e City Jaraguá (oeste). A descentralização é reforçada com alguns espetáculos em 21 Centros Educacionais Unificados (CEUs). E unidades do Sesc também abrigarão shows. Números O prefeito não soube informar o efetivo policial para a Virada, mas garantiu que não haverá problemas de segurança. Em 2006, a festa quase foi cancelada, por causa dos ataques do Primeiro Comando da Capital (PCC). Até o fim de semana da Virada, o número de atrações deverá se aproximar das cerca de 500 do ano passado, mas a vinda de artistas de mais renome fez o custo da festa aumentar, de R$ 3 milhões para cerca de R$ 3,5 milhões. Só de cachê são cerca de R$ 2 milhões. O presidente da SPTuris, Caio Luiz de Carvalho, espera que pelo menos 150 mil turistas venham curtir a festa, mesmo número de 2005. Virada Cultural chega a dez cidades do interior A Virada Cultural não será mais exclusividade paulistana. Depois do sucesso na capital, o evento com 24 horas de shows e espetáculos chega ao interior e litoral de São Paulo no fim de semana de 19 e 20 de maio. Dez cidades espalhadas em diversas regiões do Estado serão palco de um total de 250 atrações, das 18 horas de sábado até as 18 horas de domingo. A maioria é de bandas e grupos de teatro regionais, mas fazem parte da programação artistas consagrados. Ainda não há dia e horário definidos. A idéia de estender a Virada a outras cidades veio do governador José Serra (PSDB), que a lançou na capital em 2005. A Secretaria de Estado da Cultura deve gastar cerca de R$ 2,5 milhões, principalmente com cachês. Às prefeituras caberá a organização dos palcos e a segurança dos shows. O secretário de Cultura, João Sayad, assina amanhã o protocolo de intenções com as prefeituras envolvidas na Virada. O organizador do evento, André Sturm, estima que entre 400 mil e 500 mil pessoas deverão assistir às apresentações nos dez municípios. ?Sempre há cidades que têm uma mobilização maior, mas esperamos um êxito semelhante ao de São Paulo.? A intenção é ampliar a Virada para 20 cidades em 2008. Confira as atrações do interior Araçatuba Leci Brandão e Ultraje a Rigor Araraquara Rappin? Hood e Banda de Pífanos de Caruaru Bauru Clube do Balanço e Plebe Rude Campinas Cordel do Fogo Encantado e Tom Zé Presidente Prudente Geraldo Azevedo e Chico César Ribeirão Preto Ira! e Coro Sinfônico do Estado Santos Beth Carvalho e Tribo de Jah São José do Rio Preto AfroReggae e Renato Teixeira São José dos Campos Orquestra Sinfônica do Estado e Nação Zumbi Sorocaba Jair Rodrigues e Dominguinhos