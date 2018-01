Virada Cultural 2017 terá Titãs, É o Tchan, Molejo e Daniela Mercury; confira a programação completa

A Virada Cultural "descentralizada", realizada no fim de semana dos dias 20 e 21 de maio, teve a sua programação revelada pela Prefeitura de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 8.

A programação ainda terá espaço no centro da cidade, diferentemente das primeiras propostas, mas não serão mais montados palcos gigantes, como aquele erguido na frente da estação da Luz, o Julio Prestes.

Ainda assim, grande parte das atividades musicais da Virada Cultural 2017 será fora do eixo central da cidade. Lugares como Chácara do Jockey, na zona sul, e Sambódromo, na zona norte, receberão palcos maiores.

A escalação dos artistas que participam daVirada, contudo, segue bastante eclética. O Centro Cultural São Paulo, por exemplo, terá artistas atuantes na cena independente paulistana, como Juçara Marçal, Tiê e Bárbara Eugênia. No centro, por sua vez, terá um cortejo com nomes como É o Tchan e Molejo entre as atrações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Sambódromo terá dois palcos. Em um deles, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Titãs e Olodum. Em outro, também montado lá, serão realizadas festas carnavalescas como Bloco Vaga Profana de Olinda e Tarado Ni Você.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA VIRADA CULTURAL

CENTRO

VALE DO ANHANGABAÚ - MUSICAIS

20 18h Auê - Barca dos Corações Partidos

20 21h Gota D'Água - A Seco

21 0h Beatles num Céu de Diamantes

21 10h Carrossel - O Musical

21 13h 60! Década de Arromba

21 16h Alegria, Alegria

CORTEJOS

Trajeto - Xavier Toledo, Conselheiro, Ipiranga, Av. São João, Av Ipiranga e São Luis

20 Sexta Básica

20 18h15 Falamansa

20 18h15 Xaxado Novo

21 01h Banda Uó

21 01h "IZA”

20 21h45 Vera Fischer

20 21h45 Bebê a Bordel - Novela Também É Festa

21 10h Carreata de Palhaços

21 10h Palhaça Rubra

21 10h Trupe Pé de Histórias e Sopro Brasil

21 10h Balões

21 14h Banda É o Tchan

21 14h Beto Jamaica e Cumpadre Washington

21 14h Grupo Molejo

21 18h Gretchen

21 18h Tiago Abravanel

21 18h Ballet Plus size

TABLADOS

COPAN - CABARÉ QUEER

Av. Ipiranga

20 18h Leo Cavalcanti - O Mundo que se Deseja

20 20h Shanawaara

20 22h Edy Star

21 00h O MEU LADO HOMEM, UM CABARÉ D'ESCÁRNIO

21 02h Giovana Velasco

21 04h Sarau Manas e Monas

21 07h Marcelo Veronez - Não Sou Nenhum Roberto

21 09h Concurso de Drag

21 11h Lineker + Cida Moreira + Simone Mazzer

21 13h Jaloo

21 15h Rico Dalasam

21 18h Linn da Quebrada

EDIFÍCIO ITÁLIA -CABARÉ REPÚBLICA

20 19h T Coletivo T [T Renata Peron / T Danna Lisboa]

20 21h T Coletivo T [T Renata Peron / T Danna Lisboa]

20 23h Jazz Cabaré

21 01h Cabaré Excêntrico

21 03h Cabaret Fucô

21 06h Stereotupi

21 08h As transformistas

21 10h Trix mix

21 12h Gottsha em Discotheque

21 14h Fuzarka

21 16h AMEM

BOULEVARD SÃO JOÃO - TRIBUTOS

20 18h Curumin canta Stevie Wonder

20 21h CABEÇA FEITA - Silvério Pessoa canta Jackson do Pandeiro

21 00h Um Baile por Tim Maia Racional

21 03h BluBell canta Madonna

21 06h André Frateschi e Banda Heroes

21 09h Filipe Catto canta Cassia Eller

21 12h RITCHIE & BLACKTIE – OLD FRIENDS - the songs of PAUL SIMON

21 15h Roberta canta Roberto

21 17h Dê um Rolê - Homenagem aos Novos Baianos

7 DE ABRIL - ROCK

20 18h Finger Fingerrr

20 20h The Baggios

20 22h Maglore

21 00h Vermes do Limbo+Bernardo Pacheco

21 02h Pin Ups

21 04h Garage Fuzz

21 06h Dominatrix

21 08h Ian Ramil

21 10h Sara Não tem nome

21 12h Luiza Lian - Oya Tempo

21 14h Baleia

ESQUINA IPIRANGA x SÃO JOAO - ESQUINA DO SAMBA

20 18h Rita Braga - Homenagem a 120 de Pixiguinha

20 19h30 Samba de Rainha

20 21h30 Quarteto Abayomi

20 23h30 Célia 100 anos de Samba

21 01h30 Mestiçagem

21 03h30 Samba da Vela

21 07h30 Samba do Bemol

21 09h30 Samba Delas

21 11h30 Verônica Ferriani

21 13h30 Griot - Reconcavo

21 15h30 Douglas Germano

REPÚBLICA- SOUL FUNK

20 19h Di Melo - IMORRÍVEL

20 21h Soul Sisters

20 23h Paulo Diniz e Luiz Vagner

21 01h Black Rio

21 03h Azymuth

21 05h Berimbrown

21 07h BLACK SOUL BROTHERS - 40 ANOS

21 09h Dj Hum e o Expresso do Groove

21 11h Simoninha

21 13h Tony Tornado

21 15h Gerson King Combo

21 17h Nelson Triunfo e Funk&Cia

PRAÇA DO PATRIARCA - FORRÓ

20 18h Trio Alvorada

20 20h trio sinhá flor

20 22h trio sabiá

21 00h ANASTÁCIA 63 ANOS DE FORRÓ PÉ DE SERRA

21 02h Forró di Muié

21 04h Caju e Castanha

21 06h Forró de Rabeca

21 08h Xaxado Novo - Sertão Cigano

21 10h Adriana Sanchez - Salve Lua

21 12h Escurinho, "Ciranda de maluco"

21 14h Maria Fulô

21 16h Trio Dona Zefa

21 18h Trio Virgulino

PRAÇA ROOSEVELT

21 14h Aula baile DANÇA DE SALÃO - Karina Sabah e Marcelo Cunha

21 10h Yoga com Percussão e Kirtan

PAISSANDU - LONA CIRCO

20 18h Circo Teatro Palombar

20 20h Circo de Ebanos

20 22h Noite da Rose

21 00h No Pok

21 02h Grupo Ares

21 10h Picollo

21 13h O Show da Palhaça Rubra

21 15h Poróporó

21 17h VAIQUEEUVOO

20 19h Comparlhaçaria

20 21h "Omelete - com Grupo Namakaca”

20 23h ApalhassadaMuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!

21 01h Compasso

21 03h O MUNDO DOS IRMÃOS BECKER

21 10h Altos & Baixos

21 12h CARPINTEIROS EM DOMICILIO

21 14h Alvaro Lages - Alvimar , O Caipira Paranormal

21 16h MAKU

Rapel Circense

SÃO BENTO - HIP HOP ANTIGOS

20 18h Street Breakers Crew

20 20h Dança Racional - Style Crew

20 22h MC Jack

21 00h SP Hip Hop All Stars

21 02h Sharylaine

21 04h Dj Hum

21 07h FRANK BRUNO - Mr. BLACK JUNIOR´S

21 10h DJ Ninja

21 13h Back Spin Crew

21 16h Street Warriors

24 DE MAIO - HIP HOP

20 18h Sorry Drummer & DJ Erick Jay apresenta "Hip Hop - As Origens"

20 21h Tassia Reis

21 00h GOG

21 03h Edi Rock

21 06h KL Jay + Xis

21 09h Difunção

21 12h Divas do Hip Hop

21 15h Rincon Sapiência

21 18h Thaíde

AROUCHE - JAZZ

20 18h Orleans Street Band

20 19h DJ Leo Lucas

20 20h Vruumm

20 22h Nomade Orquestra

21 0h Hammond Grooves

21 1h30 DJ Elohim

21 2h30 Sollana AllStars

21 4h DJ Dubstrong

21 5h Mental Abstrato

21 7h Amoradia do Som e Dharma Samu

21 9h DJ Tahira

21 10h Carlos Malta

21 12h Projeto Coisa Fina

21 14h DJ Nuts

21 15h15 Julio Bittencourt Trio e Leo Gandelman

21 16h30 Tributo ao Weather Report

CINEMA AO AR LIVRE

RUA DO TESOURO x RUA DIREITA - REFUGIADOS

20 18h Projeção do Making Off do premiado filme "Era o Hotel Cambrigde", bate-papo com a Cineasta Eliane Caffé e atores do filme, entre eles refugiado e imigrantes

RUA DO TESOURO X RUA DIREITA

20 19h Projeções Coletivo Visto Permanente

20 19h30 Show - BiS - SALAM (Países Árabes)

20 20h30 "Projeções Coletivo Visto Permanente "

20 21h "O grupo de dança tradicional e percussão africana ESPERANÇA (Togo)”

20 22h Projeções Coletivo Visto Permanente

20 22h30 Satellite Musique (Haiti)

20 23h30 Projeções Coletivo Visto Permanente

21 00h LENNA BAHULE QUARTET (Moçambique)

21 01h Projeções Coletivo Visto Permanente

21 01h30 Banda CRISTAL CONGO MUSIC (R.D. do Congo)

21 02h30 Projeções Coletivo Visto Permanente

21 03h "Grupo de Rap Feminino SANTA MALA + PTZ (Bolívia)"

21 04h Projeções Coletivo Visto Permanente / Passagem de som

21 04h30 BATANGA E CIA (Cuba)

21 05h30 Projeções Coletivo Visto Permanente / Passagem de som

21 06h Os Escolhidos (Angola e R.D do Congo)

21 07h Projeções Coletivo Visto Permanente / Passagem de som

21 07h30 "GRUPO CAMBAMBEROS (Colombia)"

21 08h30 Projeções Coletivo Visto Permanente / Passagem de som

21 09h LAKITAS SINCHI WARMIS / CANDOMBE (musica andina)

21 10h Projeções Coletivo Visto Permanente / Passagem de som

21 10h30 GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL MAYA (Rituais Andinos)

21 11h30 "Projeções Coletivo Visto Permanente / Passagem de som"

21 12h SURPRISE 69 (afro-boliviano)

21 15h Sarau dos Imigrantes - Yannick Delass e Banda

21 15h40 Sarau do Imigrantes - Tambora

21 16h20 Sarau dos Imigrantes - Aboubacar Sidibé - Mariama Camara - Guiné Conakri

21 17h Sarau dos Imigrantes - Santa Mala / Latam Squad

21 17h40 Sarau dos Imigrantes - Oula Al-Saghir

LARGO SÃO FRANSCISCO - IBEROAMERICANO

20 18h Bagunço

21 00h Yaniel Matos

20 21h Jorge Ceruto Y Su Mambo Que Sambo

21 03h René Ferrer

21 05h Maira Freitas

21 08h Fábio Kideshi

21 11h Fernando Ferrer

21 14h Pepe Cisnero

21 16h Fanfarra Mazel Tov

21 18h Estação Flamenco

PRAÇA DOM JOSÉ GASPAR - INSTRUMENTAL

20 18h Vitor Araujo

20 20h Quartabê

20 22h Strobo

21 00h The Gasolines

21 02h Félix Robatto

21 04h E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

21 06h Meneio

21 08h M. Takara

21 10h Quarteto Roda de Choro

21 12h Amilton Godoy e Léa Freire - Homenagem aos compositores Brasileiros

21 14h Guizado

21 16h Dudu Lima Trio

21 18h Guilherme Kastrup

XAVIER x DA 7 DE ABRIL - CULTURA POPULAR

20 18h Toré dos Índios de São Paulo

20 19h Inimá do Reis e Grupo Folias e Folguedos

20 20h Os Favoritos da Catira

20 21h Congada de Santa Efigênia

20 22h30 Dinho Nascimento e Orquestra de Berimbau do Morro do Querosene

20 23h30 Maracatu Ilê Aláfia

21 01h Afoxé Omo Korin

21 10h Votubumbá - Samba Rural Paulista

21 11h30 Jongo de Embu das Artes

21 13h Samba de Roda da Nega Duda

21 14h30 Grupo Cupuaçu

21 16h Maracatu Bloco de Pedra

RUA JOSÉ BONIFÁCIO - RISADARIA (STAND-UP)

20 18h Olá, Terráqueos - Rogério Vilela

20 19h Atila Shinhe

20 19h30 Rominho Braga

20 20h Roupa Suja Se Lava No Placo – Micheli Machado e Robson Nunes

20 21h Criss Paiva

20 21h30 Davi Mansour

20 22h IRON(!)A - Rodrigo Fernandes

20 23h Osmar Campbell

20 23h30 Victor Camejo

21 00h Um Gordinho e Um Violão – Dinho Machado

21 01h Wesley Crespo

21 01h30 Diego Baro

21 02h Domingão Sem Faustão – Rafael Marinho, Fabio Gueré, Renato Tortorelli, Felipe Hamachi e Tomas Kenedi

21 04h Renato Tortorelli

21 4h30 Luca Mendes

21 06h Wanessa Morgado

21 6h30 Hallorino Jr

21 08h Precisa-se de Mágico - Cristiano Carvalho e Carolyn Ferreira

21 09h Yakko Sideratos

21 10h Palhaço Tchutchuco – Renato Paio

21 11h Tuingo e Bastião Uma Dupla de Baião – Nico Serrano e William Filho

21 12h Vem Dançar Com A Nina – Marlei Cevada

21 13h Arianna Nutt

21 13h30 Mhel Marrer

21 14h Stand Up Universitário – Rogério Morgado

21 15h André Santi

21 15h30 Eduardo Castilho

21 16h O Que Você Não Vê Na TV – Victor Sarro

21 17h Sangue – Marlei Cevada

21 17h30 Paulo Vieira

VIADUTO DO CHÁ/PREFEITURA - BATALHAS

20 18h QFC - Batalhas Improvisadas - 2ª Edição

PRAÇA DA REPUBLICA X PEDRO AMERICO - KOMBRODOMO

20 Espalha Brasa do Forró na Kombi

20 Komboio Cultural (AFROLATINA/JAZZ)

20 Folk na Kombi

21 Jazz na Kombi

DOM JOSÉ GASPAR - PIANO NA PRAÇA

20 19h Nelson Ayres

20 21h Fábio Torres

20 23h Amilton Godoy

21 01h Eduardo Dusek

21 03h Simoninha

21 05h Fernanda Porto

21 07h Adriano Grineberg

21 09h Laércio de Freitas

21 11h Sérgio Sá

21 13h Maurício Manieri

21 15h Tiago Costa

21 17h André Mehmari

AURORA x SÃO JOÃO - VIRADA NA EFIGÊNIA

20 18h Iara Renno

20 20h Marrero

20 22h Slam da Guilhermina

21 00h [Em] Quadros - Cia. 4 pra Nada

21 02h MAR - Beth Bastos

21 04h Saravá Beat

21 06h Sampa Guitar Duo

21 08h Between- Dançando Sobre Rodas

21 10h Anunciação

21 12h Dos Olhares Nasce o Grito

21 14h Carta na manga

21 16h A RODA - Paulo Federal e Danilo Dal Farra

21 18h Cia Pé Na tabua - Em Tempo

BARÃO DE ITAPETININGA x REPÚBLICA - VIROU MIX

20 18h Mané boneco

20 20h CantaLoop

20 22h Grupo Divina Dança - Por Um Sorriso

21 00h Larissa Luz

21 02h Voduns Mi Axé

21 04h Vitraux Rock Foulk

21 06h Antonio Novaes - Carimbo

21 08h DOM EDY

21 10h Julião Boêmio

21 12h Rosa Armorial

21 14h Rapha Moraes e The Mentes

21 16h Marcelle

21 18h Guga Stroeter & Orquestra Heartbreakers convidam Hamilton Moreno

BARÃO DE ITAPETININGA x REPÚBLICA - VIROU MIX

20 18h Bananeira Brass Band

3 DE DEZEMBRO - PREGÃO

20 20h O Causo é o Seguinte

20 22h Andrei Furlan - Dia de Casa

21 00h ZAP! ZONA AUTONOMA DA PALAVRA

21 02h Kali

21 04h Devonts

21 06h Yaya

21 08h BECO - TFStyle

21 10h Quatro Mãos

21 12h Slam do Grito

21 14h Coletivo El Camino-leticia Spiller

21 16h Mirar Migrar

21 18h Thais Ribeiro - Batuques Afro Brasileiros

ALVARES PENTEADO x SÃO BENTO - PALCO LATINO AMERICANO

20 19h30 Coletivo Circo Band

20 22h30 Figueroas

21 1h30 El Chaski Pum

21 4h30 Berra Boi

21 7h30 Indee Styla

21 10h30 Quimbara

21 13h30 Arthus Fochi

21 16h30 Azukar

DECK SÃO BENTO - BRASIL 360

20 19h A banda dos corações partidos (Aracaju)

20 21h Zé Brown [10772]

20 23h Trio 123

21 01h Juca Culatra - Carimbo (Belém do Pará)

21 03h Carne Doce [2140]

21 05h Baile da Massa Real

21 07h Água de Vintém (Piracicaba)

21 09h Hip Hop Quilombo [4885]

21 11h Afrocidade (Bahia)

21 13h Fato

21 15h Ultramen

AV. SÃO LUIS - BIG BANDS

20 18h Big da Santa

20 20h30 Big Band Senior

20 23h Banda Jazzco

21 1h30 Banda Urbana

21 4h30 Orquestra Arruda Brasil

21 7h JuruFrevo Big Band

21 9h30 Ensemble Brasileiro

21 12h Mario Campos Consenso Big Band

21 14h30 SP Jazz Big Band

21 17h00 Freedom Big Band

R. DOS GUSMÕES, 43 X SANTA IFIGÊNIA - TEATRO DE CONTAINER

20 18h Oliver Twist

20 20h Filme ou Luana Hanssen

20 23h59 Intervenção Gambiarra convida Giumelandia

IGREJA SANTO ANTONIO-PATRIARCA- INTERVENÇÕES

20 20h Representa Corisco

LOVE STORY - INTERVENÇÕES

20 20H Na Selva da Cidade

XAVIER TOLEDO X 7 DE ABRIL - INTERVENÇÕES

21 12H Terreiro de Folia / Folias e Folguedos - Inimar dos Reis

RUA XAVIER TOLEDO E VIADUTO DO CHA

INTERVENÇÕES

20 e 21 20h30/23h00/3h00/2h45 Palco Móvel

REPÚBLICA - INTERVENÇÕES

21 00h Ambient Vibe: Tenda geodésica - chill out

AV. SÃO JOÃO INTERVENÇÕES

20 18h Sampalhaças - Cortejo Cênico

VIADUTO DO CHÁ - INTERVENÇÕES

21, às 12h/14h30/17h30 - Brasil Lux - Caminhão Trapézio

FRENTE DO THEATRO MUNICIPAL- INTERVENÇÕES

20 e 21 21h30/0h/3h45/09h - Bach Voador

ANHANGABAÚ INTERVENÇÕES

20 e21 19h45/22h45/01h45/09h30/17h40- Futebol Voador

REPÚBLICA - INTERVENÇÕES

21 01h O Canto das Mulheres do Asfalto

VIADUTO DO CHÁ - INTERVENÇÕES

20 e 21 18h/18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/01h30 - CIR.COM.PASSO

SHOPPING LIGHT - INTERVENÇÕES

20 20h "Lembranças de São Paulo - Fotolabor

((lateral do shopping light)"

DOM JOSE DE BARROS -INTERVENÇÕES

21 12h Unidos do Swing

Av. São Luis -INTERVENÇÕES

21 12h Modesta Proposta Gourmet

21 16h Modesta Proposta Gourmet

SHOPPING LIGHT - INTERVENÇÕES

21 0h Mixer Cinema São Paulo (lateral do shopping light)

VIADUTO DO CHÁ/PREFEITURA

20 20h Ópera na rua - Pocket opera

Circuito Xavier de Toledo | Shopping Light - BMA

18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/01h30" Dança de Salão

CIRCUITOS DE RUA

20 18h Músicos de Rua

Vieira de Carvalho

20 e 21 18h/18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/01h30 - Feel Surreal: DJs convidados e intervenções com Trupe Benkady , Clássicos do Passinho e de Drags

Ipiranga | Marabá

20 e 21 18h/18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/01h30 - Vjs - Projeções

Vieira de Carvalho

20 e 21 18h/18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/01h30 -Batalha de Passinho

São João | Olido - Ipiranga

20 e 21 10h - Palhaçaria Paulistana

Itinerante no Centro

20 e 21 18h/18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/01h30 - Música de Rua

São João | Olido - Ipiranga

20 e 21 10h De Pernas pro Ar

Biblioteca Monteiro Lobato

20 e 21 Brincadeiras CIA K

Av. São Luis X Praça da República

20 e 21 18h/18h50/19h40/20h30/21h20/22h10/23h/23h50/00h40/

01h30 - Shakespeare na Rua

THEATRO MUNICIPAL

20 18h30 Ballet da Cidade - Winterraise

21h Orquestra Sinfônica Municipal - São Paulo dos Musicais

21 00h Coro Lírico Municipal - Opera Horror Show

21 02h Orquestra Bachiana e Bateria da Vai Vai

21 10h Coral Paulistano - Opera Moteto Barroco Lá Barca de Firenze

21 14h15 Quarteto Quartenalia

21 16h OER e Ivan Vilella - Sertanejo de Raiz

21 18h Camané (fado português) – parceria com o Consulado Português

Video Mapping (projeções) - Theatro Municipal

20 19h Espetáculo visual para balé Aéreo

20 21 O tempo não pára

20 23h São Paulo, meu amor

21 02h Arquitetonicamente Teatral

Escadaria do Theatro Municipal

21 11h30 Canto Guarani com o Coral indígena Amba Vera

PRAÇA DAS ARTES

20 19h Pink Floyd cover: Mágico do Oz + Pink Floyd

20 20h Cidade Digital: vídeo mapping na Praça das Artes

20 22h Mr. Kurk: Fantasia + Clássicos do Rock

21 00h Trupe Chá de Boldo + A Fantástica Fábrica de Chocolate

21 3h Radiohead Cover: Nosferatu + Radiohead

21 10h Mercado Mundo Mix

CENTRO CULTURAL OLIDO

Sala Paissandu

20 18h Doc. Eremitas

20 21h Doc. Eremitas

20 23h Casa de Carii

21 01h Jackie

21 03h Pelico

21 06h Isso Não É Um Sacrifício - Christiane Tricerri

21 10h Banda Lâmina

21 12h Puro en la Mezcla

21 15h Gumboot Dance Brasil

21 18h Quando ia me esquecendo de você

Sala Olido

20 19h30 OCUPADO LANÇAMENTO DE LIVRO E RODA DE CONVERSA

20 22h30 OCUPADO LANÇAMENTO DE LIVRO E RODA DE CONVERSA

21 01h30 Farinha Com Açucar

21 04h30 OESTE VERDADEIRO (MARIO BORTOLOTTO)

21 11h Dudu Braga

21 13h30 Simone Mazzer

21 16h30 São Paulo Cia de Dança

Vitrine

20 21h Oceano Grupo XPTO

20 22h Oceano

20 23h Oceano

21 00h Oceano

21 01h Oceano

21 10h Perifatividade

21 11h Resistencia Preta

21 12h Filhos de Urai

21 13h Poetas do Tiete

21 14h Poetas Ambulantes

21 15h O que dizem os Umbigos

21 17h Mariana Furquim

BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

Auditório

20 18h Plínio Marcos em Prosa e Samba - Gero Camilo

20 20h Léo Lama - Prisioneiro de uma Canção

21 00h Leitura Dramática - Navalha na Carne/Lilian Cabral - Leo Pacheco

21 02h Querô - Sérgio Guizé

21 06h Dois Perdidos Paulo César Pereio e Mário Bortoloto

21 10h Vera Fischer

21 12h Leitura Dramática - Balada de Um Palhaço/Bete Dorgam-Dagoberto Feliz

21 14h Leitura Dramática - Barrela e Abajur - André Garolli

21 16h Leitura Dramática - Barrela e Abajur - André Garolli

21 18h Ornitorrinco canta Brecht e Weill - Cida Moreira

Saguão

20 20h Plinocéia Desvairada

20 21h Ó Ideal que estás em um céu maior...

20 22h Inútil Canto e Inútil Pranto

21 04h Palhaços Malditos - Palhaço Klaus

21 11h Cabaret Fucô

Terraço

20 22h Samba da Vela

Escadaria

21 15h Banda Paralela Toca Plínio Marcos

Fachada

20 18h Plinio In Concert

Virada Oriental

Local: Praça do Correio

Cultura Chinesa

20 18h Dança do Dragão pela Academia Lily Lau de Taboão da Serra

20 19h Apresentação de Kung-Fú / Wu-Shu da Academia Garras de Águia Taboão da Serra.

21 10h Dança dos Alunos da Escola chinesa Bilingue De-Xin Apresentação das crianças chinesas “De-Xin”

21 18h DANÇAS DO TIGRE VS. LEÃO CHINÊS - Academia da Associação Chinesa Sai Fung Kung

Cultura Japonesa

20 19h30 DANÇA GRUPO ISSHIN MATSURI YOSAKOI SORAN

20 20h10 Apresentação do Ator KENDI YAMAI “Osako e Chekin Nomon” da Escolinha do Barulho”.

20 20h30 Show Musical Cantor Ricardo Nakase (Irá interpretar músicas popular japonesa – ENKA)

20 21h00 – Show Musical Cantor Takeshi Nishimura - Kizuna Project (Campeão Brasileiro de Karaokê de Músicas Japonesas New Enka)

20 22h30 – FERNANDO CHINEN PERFORMANCE (PSY COVER – DANCING & SINGER)

21 03h DJ Asian Zone Line: Projeto Art Dash

21 04h DJ Asian Zone Line: INNTRO + TUROGG

21 8h30 Ginástica Matinal “Rádio Taissô”

21 11h Apresentação de Taikô – IKKOU WADAIKO PATRIARCA

21 13h Desfile de Moda Kawaii – Lolitas de Akihabara

21 13h30 Show Musical da Cantora Elaine Hara

21 14h – Show Musical da Cantora Mariana Suzuke

21 14h40 – Japa Stand Up Comedy

21 15h30 – Apresentação Musical da Julie Nakayama

21 16h RIZUMU KENKO TAISSÔ

21 17h OKINAWA SOCIAL DANCE

21 17h Show do Cantor JOE HIRATA

** Das 13h30 às 16h30, Live Painting com DAN MABE, desenhista, neto do Manabu Mabe.

Cultura Coreana

20 18h30 SAMURNORI ( gênero de música tradicional percussão originárias da Coreia)

20 21h30 GABRIELA Yoon KIM (CANTORA KOREANA)

20 22h BLOCO K-POP

21 12h DANÇAS COREANAS

21 15h – TAEKWONDO - Brazil Taekwondo Demonstration Team

21 16h30 RAPPER SAMUKERA

21 17h GRUPO COVER (DREAM RACER & K-NERG TEAM 1)

21 18h DANÇA DE LEAO DO GRUPO SAI FUNG KUNG SEGUIDA POR SAMURNORI

VIRADA DESCENTRALIZADA

PARQUE ANHEMBI – Sambódromo

PALCO ANHEMBI

20 18h Daniela Mercury

20 21h Circo Zanni

21 00h30 Fafá de Belém

21 12h Titãs

21 16h30 Banda Olodum - Eu Falei Faraó

PALCO FESTA

20 19h30 Ékó Afrobeat

20 22h30 Odara Ôdesce

21 2h Bloco Vaca Profana de Olinda

21 13h30 Tarado Ni Você

ARENA INTERAÇÕES

20 18h DJ Johnson Veiga

20 22h MC Serginho

21 01h DJ Valter Nü

21 10h MC Serginho

21 14h DJ Valter Nü

20 e 21 18h Circo Sabatino - Balão

20 e 21 18h BANDA SUSPENSA apresenta 100 ANOS DE SAMBA

20 e 21 18h Intervenção Piscinas Paulistanas

20 e 21 18h Intervenção Balanço nas Nuvens

20 e 21 18h Intervenção Animal Marinho

20 e 21 18h Intervenção Cardume Colorido

20 e 21 18h Praia de Paulista

20 02h Futebol de Drag + Arena (20 profissionais)

20 e 21 18h Ping Point

ARENA POPULAR

21 16h Congada de Santa Ifigênia (43 músicos)

21 14h Samba do Bumbo (12 músicos)

21 11h30 Orquestra Coração da Viola Caipira (20 músicos)

21 10h Brincadeira de Gigantes (15 artistas)

INTERVENÇÕES

20 20h Montadashi Beach

20 e 21 18h Carroussel - Bruno

20 e 21 18h Pernaltas em Ação

20 e 21 18h Quem é a Rainha?

20 e 21 18h DJ REGGIE MORAES / DJ DELLABELLA / DJ WATANABE

CHÁCARA DO JOCKEY

PALCO 1

20 18h Liniker

20 18h Palco VJ

20 20h30 As Bahias e a Cozinha Mineira e part. especial de Tulipa Ruiz

20 23h Juana Fé (Chile)

21 1h30 Dona Onete convida Gaby Amarantos

21 15h Ambulantes

21 18h OBMJ

21 18h Nando Reis

CORETO

20 18h Slam das Minas

18h Ahcervo

20 20h30 CRACA e DANI NEGA

20 22h30 BLACK POEM: NEGRITUDES POÉTICAS E OUTRAS CONCIÊNCIAS - Trovadores do Miocárdio

21 00h CHINELADAAA

21 1h Rico Dalasam

21 2h FESTA MEL

FABLAB

20 18h Batekoo

21 00h Sintonia

PISTA DE SKATE

20 18h Dubversão Sistema de Som

20 19h tela bruta

20 22h FEMININE HI FI

21 2h Lei Di Dai - Gueto pro Gueto - Sistema de Som

QUADRA

20 18h GAYMADA

BAIAS

20 18h Vapor324 - Secções

20 18h Noite Abstrata

20 19h MIDIADUB

20 19h AVA

PALCO 2

20 18h Palco VJ

20 19h30 Miss Bolivia

20 22h Morbo y Mambo (Argentina)

21 00h COMBO CORDEIRO - Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro: part. Fernando Catatau e Kiko Dinucci.

21 3h FAAUNA (Argentina)

21 14h Eduardo Dussek

21 16h The Abyssinians

ÁREA VERDE

20 18h Lab Lux

20 19h Visuais ao Vivo (Árvores)

ÁREA DE PICNIC

20 18h Calefação Tropicaos

20 22h Jaloo

21 1h Siba

PRAÇA DA BALANÇA

20 18h Selvagem

ITINERANTE

20 23h Suaveciclo - VJ Suave

PQ. DO CARMO

PALCO PRINCIPAL

20 18h Bicho de Pé + FAGNER

20 20h Planta e Raiz

20 22h Acadêmicos do Tatuapé

21 13h Diogo Nogueira

21 15h Wilson das Neves e Germano Mathias

21 17h Alcione

20 18h Veja Luz

PALCO 2

20 19h Racha Cor'Ação

21 Intervenção cenográfica Naif

21 14h CASUARINA

CORTEJO - GRAMADO

20 21h SHOW DE BANDAS DE FANFARRA

INTERVENÇÕES

20 e 21 "SAUDOSA MALOCA

INTERVENÇÃO DE DANÇA

20 e 21 INTERVENÇÃO DE DANÇA NA PERNA DE PAU

INTERVENÇÃO GAMBIARRA - INTERVENÇÃO DE ILUMINAÇÃO

20 Fluxo de luz

GRAMADO

21 16h SAMBA DA TENDA

21 16h SAMBA DELAS

21 16h "SAMBA DO SINO NA GAROA “

21 16h Frente de Resistência Samba do Congo

21 16h ROBERTA OLIVEIRA & O BANDO DE LÁ

PRAÇA DO CAMPO LIMPO

PALCO PRINCIPAL

20 20h Sarau do Binho

QUADRA

20 21h 11h2 Batalha Bonnie & Clyde

PALCO PRINCIPAL

21 0h Sypher - Rashid + Fernandinho Beat Box + Funk Buia

21 2h MV Bill

21 12h Martnalia

21 15h Bongar

21 16h Grupo Cupuaçu

21 18h Fundo de Quintal

CENTROS CULTURAIS

Centro Cultural Palhaço Carequinha

20 18h "PAGODE DA 27

20 21h30 "ESCOLA DE SAMBA ESTRELA DO 3° MILÊNIO"

20 23h Graça Cunha

21 01h Leandro Lehart

21 10h Livro de Ouro - Luciana Esposito e Geraldo Rodrigues

21 12h Mulher Guerreira Tocando Tambor - Baque Mulher SP

21 15h Mato Seco

21 17h Mano Brown

Centro Cultural da Juventude

20 18h Lixomania

20 20h Invasores de Cérebro

20 22h Ratos de Porão

21 10h Simbad, o Navegante - Circo Mínimo

21 14h GAGÁ

21 16h Banda Maverick Soul

21 16h Não Recomendados

21 18h Opalas + Nereu Mocotó

Centro Cultural Cidade Tiradentes

20 18h Clássicos do Passinho

20 20h Lei Di Dai

20 22h Esperança

21 00h Tribo de Jah

21 01h Africa Mãe do Leão Sistema de Som (com Quilombo Hi Fi)

21 02h Slam/Música Quilombo Hi Fi (com Africa Mãe do Leão Sistema de Som)

21 10h VIRADINHA

21 13h30 A mucambada chegou pra Brincá - Mucambos de Raiz Nagô

21 16h Música Jé Versátil

21 18h Música A Coragem da Luz - Rashid

Centro Cultural da Penha

20 18h Guilherme Arantes

20 20h Vanusa

20 22h Tributo a Jerry Adriani: Autoramas + Erika Martins + Astronauta Pinguim + China + Kiko Zambiancchi + Lilian + Eduardo Araujo

21 14h A Feira de Chico, Gonzaga e Jackson

21 16h SARAU DO PEIXE (Coletivo Estopô Balaio de criação, memória e narrativa)

21 18h Erasmo Carlos

Centro Cultural do Jabaquara

20 18h Negra Li e banda 20 anos de carreira

20 20h Lacuna Coletiva apresenta Leporifobia

21 10h As Marias da Graça - Tem Areia no Maiô

21 12h Babado de Chita - Cortejando

21 15h Clarianas

21 18h Ellen Oléria – Afrofuturista

Centro Cultural Tendal da Lapa

20 15h "SARAU BAQUE BOLADO

20 19h Música Salário Mínimo (Música)

20 20h30 A Vida é Sonho - Cia. Teatral Boccaccione

20 22h EUTENIA

21 0h Dead Fish

21 10h O Príncipe da Dinamarca (infantil)

21 12h Música Sons de saturno

21 14h Música "PROJETO ROCK NO TENDAL - DEATH BY STARVATION VAZIO, CREPTUM, SLOV"

21 18h Música Santuário

Centro Cultural Santo Amaro

20 18h O Peso da Tradição - Velha Guarda do Camisa Verde

20 21h 80 anos de Baden Powell

21 10h TCHU-TCHU-TCHU (infantil)

21 15h Adriana Sanchez - Salve Lua

21 18h TOM JOBIM E SUAS INFLUÊNCIAS, com a GRANDE BANDA

Centro Cultural da Vila Formosa

20 18h Samba da Vela

20 21h Na Granja

21 0h Negra Melodia: Karla Silva e Yzalu conv. Ellen Oléria

21 10h O REI E A COROA ENFEITIÇADA (infantil)

21 14h Kiwi - A Peça (infantil)

21 17h Sandrão RZO

21 20h Mustache & Apaches

Teatro Flávio Império

20 18h Social Samba Fino

20 21h Nelson Sargento

21 0h Fioti

21 10h Simbad

21 14h Cia Faísca - Príncipe Carangueijo

21 18h Fabiana Cozza

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Sala Adoniran Barbosa

20 18h Juçara Marçal

20 20h Mariana Aydar

20 22h Barbara Eugênia

21 01h Tiê

21 02h Anelis Assumpção

21 4h Cidadão Instigado

21 8h Operilda na Orquestra Amazônica

21 10h Cocô de Passarinho

21 12h Mahmundi

21 14h Curumin

21 16h Karina Buhr

21 18h Siba

Área de Convivência

20 19h Free Session - Breaking de Rua

21 9h Palhaço Safoxista

21 13h Plongée

21 15h Sericleta

Sala Jardel Filho

20 21h BRANCO...

Espaço Cênico

20 21h DESMESURA

Jardim

21 6h Yoga e música

21 11h Lucas Vasconcellos

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Alceu Amoroso Lima

21 11h Contos e Poesias - Três Marias e um João

21 14h Os perdidos

21 16h Clubinho do Livro - Cia Caju

Biblioteca Brito Broca

21 11h Festival de Lambe-Lambe

21 11h Histórias que as Marias trazem na mala

21 14h Rachão Poético - Copa Mundão de Poesia

21 16h Sarau do Cravo & O Escambo Cultural

Biblioteca Camila Cerqueira Cesar

21 11h Festival de Lambe-Lambe

21 11h Bandaleão - Da Natureza das Coisas

21 14h Circo do Macaco do Boro

21 16h Andrei Furlan - Dia de Casa

Biblioteca Hans Cristian Andersen

21 11h As artes de Pedro Malasartes - Cia. das Cores

21 14h Rabisco - um cachorro perfeito

21 15h Mamulengo - BuZum!

21 16h Fábulas Para a Primeira Infância

Biblioteca Padre José de Anchieta

21 11h Kombinado não é carro

21 14h Batalha da Estação

21 16h [Em] Quadros - Cia. 4 pra Nada

Biblioteca Cora Coralina

21 11h O Trenzinho Villa-Lobos - Cia. Articularte

21 14h Slam das Minas - SP - batalha de poetas

21 16h Oficina Som e Sucata - Traga seu Lixo

Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes

21 11h Mamulengo - BuZum!

Biblioteca Viriato Correa

20 18h Fantástica Jornada Noite Adentro - Confraria das Ideias

21 14h Teatro de Caixeiros - Cia A DitaCuja

21 14h Um Fusca em Cons(c)erto

21 16h Rauzitos - A Lenda do Maluco Beleza

TEATROS MUNICIPAIS

Teatro Alfredo Mesquita

20 21h Reality Final

21 11h Babá Eletronica

21 16h Heróis a Vista

Teatro Arthur Azevedo

20 18h Limpe todo o sangue...

20 21h Grande Banda convida Cristóvão Bastos

21 11h Fábulas de um Sótão

21 16h DEU A LOUCA NO MUSEU

Teatro Cacilda Becker

20 21h Aeroplano

21 11h ANTES DO DIA CLAREAR

21 16h A Princesa e a Costureira

Teatro Décio de Almeida Prado

20 21h Louca de Amor e Desamor

21 11h Pedro Palerma e Outras Histórias

21 16h Voar um musiclown

Teatro João Caetano

20 21h O Bosque Soturno

21 11h Já Pra Cama!

21 16h E SE AS HISTORIA FOSSEM DIFERENTES - CIA TRUKS

Teatro Paulo Eiró

20 21h Quinteto do Municipal

21 11h O menino e a cerejeira

21 15h Picolla Memória (Contrapartida)

21 18h Luzes da Cidade

CASAS DE CULTURA

Casa de Cultura do Butantã

20 19h A Carta

20 17h Mustache & Apaches

20 22h Everson Pessoa - samba certeiro

21 11h Quebrando a Bacia

21 14h CÁRCERE

21 17h CORONEL PACHECO

Casa de Cultura Freguesia do Ó - Salvador Ligabue

20 19h Devonts

20 22h Samba do Baú

21 11h PÍC NIC de Estórias - Contos Brasileiros

21 14h CABARÉ DE BOLSO

21 17h Boakumba

Casa de Cultura do Ipiranga Chico Science

20 19h Banda 123 & Jah!

20 22h Fabio Brazza

21 11h PIC NIC LITERARIO

21 14h Comparlhaçaria

21 17h Trio Carabina

21 11h Parô! Palhaçada - Grupo Os Profiçççionais

21 14h Cantarolando - Toninho Nascimento

21 17h AFROSAMBALANÇO com DoBrás

Casa de Cultura M'Boi Mirim

20 19h Parô! Palhaçada - Grupo Os Profiçççionais

20 22h Numa Conversa de Botequim

21 11h Show Dela

21 14h Os 3 Porquinhos - Cia. Le Plat du Jour

21 17h Choro Cantado

Casa de Cultura Vila Guilherme

20 18h Clarianas (CIRCUITO)

20 19h30 ILU OBÁ D EMIN (CIRCUITO)

20 21h HOSPITAL DA GENTE - Grupo Clariô de Teatro

20 23h Trinca Acústica

21 11h Chiquita Bacana no Reino das Bananas

21 14h Swing Samba Combo

21 17h Markinhos Moura voz e violão

Casa de Cultura de Guaianases

20 19h As Aventuras Atrapalhadas de Gibiló e Gibileu

21 11h Canta História em: Florisbela e o Submarino Amarelo-contação de história sobre os Beatles

21 14h De Lucca Circus Show

21 17h Forró Coisa de Zé

Casa de Cultura do Campo Limpo

20 19h A RODA - Paulo Federal e Danilo Dal Farra

20 22h Nanny Soul & Banda

21 11h Banda 123 & Jah!

21 14h Bandaleão - Da Natureza das Coisas

21 17h Picanha de Chernobill

Casa de Cultura do Itaim Paulista

20 19h Ancestrais - Cia Atma

20 22h Roberta Oliveira & O Bando de Lá

21 11h Guaraná com rolha - FAMILIA MILAN

21 14h A Carta

21 17h Fabinho Zabumbão Canta Gonzagão

VIRADINHA

CORTEJOS

Da Praça da República até a Biblioteca Monteiro Lobato

21 10h Carreata de Palhaços

21 10h Palhaça Rubra

21 10h Trupe Pé de Histórias e Sopro Brasil

21 10h Balões

Biblioteca Monteiro Lobato

RUA FECHADA 1

21 10h Feira Gastronômica

RUA FECHADA 2

21 10h Ciclofaixinha

RUA FECHADA 3

21 10h Parque de Infláveis

RUA FECHADA 4

21 14h Pistinha

PALCO PEQUENO

21 10h Gigi e a Fabrica Magica (música)

21 11h30 Trupe Pé de Histórias (música)

21 13h kiss for kids (música)

21 15h A Princesa engasgada

21 17h Grupo Triii

FORA DO PALCO

21 14h A Magia do Cinema

21 16h Enquanto Houver Encanto

OFICINA 1

21 10h Oficina de Fantasias (Cia Caju Oficinas)

OFICINA 2

21 10h Oficina Clubinho do Livro: Oficina, contação e feira de troca de livros

OFICINA 3

21 16h Oficina Oficina de Stencil (Cia Caju Oficinas)

OFICINA 4

21 12h Oficina Oficina Música para bebês

OFICINA 5

21 11h Oficina Oficina de Horta

OFICINA 6

21 16h Oficina Oficina de Quadrinhos

OFICINA 7

21 14h Oficina Oficina de Instrumentos Musicais - Berimbau para 80 crianças, 20 por hora d oficina (Ocupação Mundo Giras)

OFICINA 8

21 14h Oficina Oficina para bebês com tintas

ITINERANTE

21 10h Intervenção Recreart

21 10h/11h/13h/14h30/16h/17h Intervenção

21 15h DOIS GIRASSÓIS

AUDITÓRIO

21 10h Contação Dinah Feldman

21 11h Contação Contos das Águas - Lune Cia. de Teatro

21 12h Contação Zé Bocca

21 13h Contação Sergio Serrano

21 14h Contação Três Marias e um João

21 15h Contação Canta História- O Criador de Porcos

21 16h30 Contação KIARA TERRA

21 10h Intervenção Pintura de rosto

21 16h Intervenção Pintura corporal

PARQUE CHÁCARA DO JOCKEY

CORETO

21 10h Música "FEEL GOOD - CHILL OUT -

Ritmos Africanos - aula aberta de dança afro"

PALCO

21 10h Contação de Histórias Encantos da Música

21 11h30 Música Beatles para Crianças

21 13h Cênicas Irmãos Becker

21 14h Cênicas Bichos do Brasil - Pia Fraus

OFICINA 1

21 10h Oficina Oficina de Fantasias (Cia Caju Oficinas)

OFICINA 2

21 10h Oficina Oficina de Skate (Ocupação Mundo Giras)

OFICINA 3

21 12h Oficina Oficina de Instrumentos Musicais - Xequere para 80 crianças, 20 crianças por hora (Ocupação Mundo Giras)

OFICINA 4

21 12h Oficina Mad Science (Ocupação Mundo Giras)

OFICINA 5

21 10h Oficina Oficina de DJs com Camilo Rocha (Cia Caju Oficinas)

ITINERANTE

21 10h Intervenção Recreart

21 10h Intervenção Pintura Corporal

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

PALCO

21 10h Música Kiss for Kids

21 11h Contação de Histórias Canta e Conta

21 12h Música Tá na Hora de Dormir

21 10h Oficina Oficina Sucatinha de Luxo

21 12h Oficina Oficina de Fantasias (Cia Caju Oficinas)

ITINERANTE

21 10h Intervenção Recreart

21 10h Intervenção Pintura de rosto

LARGO DO ROSÁRIO

PALCO

21 10h Cênicas La Mínima

21 11h Música Arrastão de Frevo

21 12h Cênicas O Tambor Africano

21 12h Música Edi Holanda - Cirandando no Quintal

OFICINA 1

21 10h Oficina Mad Science

21 12h Oficina Oficina de Instrumentos

ITINERANTE

21 10h Intervenção Recreart

ITINERANTE

21 10h Intervenção Pintura de rosto

PRAÇA DO CAMPO LIMPO

Praça João Tadeu Priolli

PALCO

21 10h Música Fera Neném

21 11h Contação de Histórias História dos Orixás

Em frente ao palco

21 12h Música Banda Paralela

21 10h Oficina Oficina de Fantasias (Cia Caju Oficinas)

21 12h Oficina Oficina de Stencil

21 10h Intervenção Recreart

ITINERANTE

21 10h Intervenção Pintura de rosto

Parque do Carmo

PALCO

21 09h Intervenção "Feel Good Sonoriza - Aula de yoga com DJ Marcelo Tavares"

21 10h30 Contação de Histórias TICCULTURAL - Contação

21 11h30 Música Furun Fun Fun

21 11h Contação de Histórias Heróis Brasileiros: Macunaíma e Pedro Malasartes

21 12h Contação de Histórias Heróis Brasileiros: Macunaíma e Pedro Malasartes

21 09h Intervenção DOIS GIRASSÓIS

21 12h Intervenção Mágica Close-up Prime - Com o Mágico Rafael

OFICINA 2

21 11h Oficina Oficina de Abayomi

ITINERANTE

21 09h Intervenção Recreart

21 10h Intervenção Pintura de rosto

21 14h Oficina Literatura Postal

AUTÓDROMO DE INTERLAGOS

21 9h Circo A jornada de um Herói

PALCO

21 10h O Vaqueiro e o Bicho Froxo - Pia Fraus

21 11 h Música Brasileirinhos

21 12h DJ Cau Bartholo

21 13h Filipe Lancaster

21 14H DJ Cau Bartholo

21 15H MC Gui

21 NTERVENÇÃO DANÇA TRAMPWALL"

ITINERANTE

21 10h Intervenção com artistas circenses

21 10h OFICINA DE PIPA: RECREART

21 12h OFICINA DE PIÃO: RECREART

21 14h OFICINA DE PULSEIRINHA: RECREART

21 10h Pintura de rosto

21 10h Feira Gastronômica

TEATRO DE CONTAINER

R. dos Gusmões, 43 - Santa Ifigênia

21 10 Cênicas Comadre Morte

21 11h30 Contação de Histórias A Viagem de Ulisses

21 13 MÚSICA Badulaque

21 10 OFICINA Vonfeffer: oficina de teatro de fantoche

TEATROS INDEPENDENTES

As sessões nestes espaços serão oferecidas gratuitamente no dia e horário indicados.

Aliança Francesa

R. Gal Jardim, 182 - Centro

Dia 20, às 20h30

Espetáculo: Uma Peça por Outra

Amadododito Fábrica de Arte

R. Aimberé, 236 - Perdizes

Dia 20, às 20h

Espetáculo:

Indignados

Auditório da Livraria

Martins Fontes

Av. Paulista, 509 - Cerqueira César

Dia 21, às 17h

Espetáculo: [Lacuna]

Auditório da Livraria Martins Fontes

Av. Paulista, 509 - Cerqueira César

Dia 20, às 20h30

Espetáculo: Há Sempre Algo de Ausente que me Atormenta

Teatro Augusta

R. Augusta, 943 - Centro

Dia 20, às 20h

Espetáculo: Retratos & Canções

Teatro Augusta

R. Augusta, 943 - Centro

Dia 20, às 21h30

Espetáculo: Ocupação (Nós)

Teatro Bibi Ferreira

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 931 - Bela Vista

Dia 20, às 19h

Espetáculo: Santo chá para bicha má

Teatro Bibi Ferreira

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 931 - Bela Vista

Dia 20, às 23h30

Espetáculo: Holly Wood Actors

Teatro Brigadeiro

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 884 - Bela Vista

Dia 20, às 19h

Espetáculo: Casa Comida e Alma Lavada

Teatro Brigadeiro

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 884 - Bela Vista

Dia 20, às 21h

Espetáculo: A Sogra que Pedi a Deus

Teatro Commune

R. da Consolação, 1218 - Consolação

Dia 21, às 17h

Espétaculo: AntiComics, uma paródia dos super heróis

Teatro Commune

R. da Consolação, 1218 - Consolação

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Infero

Teatro Do Ator

Praça Franklin Roosevelt, 172 - Consolação

Dia 20, às 18h

Espetáculo: Criando Caso - A Comédia

Espaço Cênico o Lugar

R. Augusta, 325 - Consolação

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Hotel Lautréamont - Os Bruscos Buracos do Silêncio

Espaço dos Satyros Um

Praça Franklin Roosevelt, 222 - Consolação

Dia 20, às 20h

Espetáculo: Hotel Mariana

Espaço dos Satyros Um

Praça Franklin Roosevelt, 222 - Consolação

Dia 20, Às 00h

Espetáculo: Helenas

Espaço Parlapatões

Praça Franklin Roosevelt, 158 - Consolação

Dia 20, às 23h59

Espetáculo: Absurdos sérios

Espaço Parlapatões

Praça Franklin Roosevelt, 158 - Consolação

Dia 20, às 22h

Espetáculo: Palhaços

Teatro Eva Herz

Av. Paulista, 2073 - Centro (Conj. Nacional)

Dia 20, às 18h

Espetáculo: A Noite em que Blanche Dubois Choorou Sobre Minha Pobre Alma

Teatro Eva Herz

Av. Paulista, 2073 - Centro (Conj. Nacional)

Dia 20, às 21h

Espetáculo: A Alma Imoral

Teatro FAAP

R. Alagoas, 903 - Higeanopolis

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Roque Santeiro

Teatro Gazeta

Av. Paulista, 900 - Centro

Dia 20, às 20h

Espetáculo: Os Monólogos da Vagina

Teatro Irene Ravache

R. Capote Valente, 667 - Pinheiros

Dia 20, às 21h

Espetáculo: As Sagradas

Teatro Italia

Av. Ipiranga, 344 - Centro

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Pão com Ovo

Teatro Mube

R. Alemanha, 221 - Jd Europa

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Casal TPM

Teatro Maria Della Costa

R. Paim, 72 - Bela Vista

Dia 20, às 21h

Espetáculo: A Porta

Teatro Paiol Cultural

R. Amaral Gurgel, 164 - Consolação

Dia 20, às 19h

Espetáculo: Louca e Ciumenta

Teatro Paiol Cultural

R. Amaral Gurgel, 164 - Consolação

Dia 20, às 21h

Espetáculo: The Tweety Girls - Elas Chegaram ao Sucesso!

Teatro Pequeno Ato

R. Teodoro Baima, 78 - Consolação

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Idéias Intimas

Teatro Ruth Escobar

R. dos Ingleses, 209 - Bela Vista

Dia 20, às 21h30

Espetáculo: Inês - Gil vicente por ele mesmo

Teatro Ruth Escobar

R. dos Ingleses, 209 - Bela Vista

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Trair e Coçar é só começar

Teatro Ruth Escobar

R. dos Ingleses, 209 - Bela Vista

Dia 20, às 21h30

Espetáculo: Casa ! Depois me Conta

Teatro Studio Heleny Guaribá

Praça Franklin Roosevelt, 184 - Centro

Dia 20, às 23h

Espetáculo: As Janelas de Plinio

Teatro da Ribalta

R. Conselheiro Ramalho, 673 - Bela Vista

Dia 20, às 21h

As Malditas

Top Teatro

R. Rui Barbosa, 201 - Bela Vista

Dia 20, às 21h

Espetáculo O Quarto Estado da Água

Tucarena

R. Monte Alegre, 1024 - Perdizes

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Constelações

União Cultural R. Mario Amaral, 209 - Paraiso

Dia 20, às 21h30

Espetáculo: Amor, Humor, o resto é bobagem

Viga Espaço Cênico

R. Capote Valente, 1323 - Pinheiros

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Havemos de Amanhecer

Viga Espaço Cênico

R. Capote Valente, 1323 - Pinheiros

Dia 20, às 21h

Espetáculo: Ar ou os Passaros estão caindo

Viradalata

R. Apinajés, 1387 - Perdizes

Dia 20, às 22h

Espetáculo: Na Laje - O Musical

Viradalata

R. Apinajés, 1387 - Perdizes

Dia 20, às 19h

Artaud Le Mômo