Violino Stradivarius é vendido por US$1,27 mi em NY Um violino Antonio Stradivari de 300 anos, conhecido como "The Penny", foi vendido por 1,27 milhão de dólares em um leilão em Nova York nesta sexta-feira, informou a casa Christie's. O instrumento, que teve seu timbre descrito como doce e parecido com o som de um sino, recebeu esse nome por ter pertencido à pianista e violinista Barbara Penny, até a sua morte, no ano passado. O comprador do violino não se identificou. O valor do negócio ficou bem abaixo dos 3,54 milhões de dólares registrados na venda do Stradivarius chamado de "The Hammer", em 2006, a maior quantia já paga por um instrumento em leilão. Stradivari fabricou aproximadamente 1.100 instrumentos, a maioria violinos, e cerca de 650 deles existem até hoje. (Reportagem de Karen Bretell)