Violinista se fecha em redoma de vidro para compor nova obra

Uma violinista espanhola decidiu fechar-se em uma redoma de vidro, no centro de Madri, em busca de inspiração para compor uma nova obra, e só poderá se comunicar com o mundo por meio de um portal de internet. A partir desta quarta-feira, 7, e até o próximo dia 13, Patricia Argüelles permanecerá em um habitáculo de pouco mais de trinta metros quadrados e de paredes transparentes, à vista dos pedestres que passarem pela Praça da Independência, no centro da cidade. A artista espera conseguir inspiração para compor uma obra que deseja apresentar após o encerramento de seu "exílio voluntário" na redoma de vidro. "O povo verá ao vivo a produção da obra", antecipou nesta terça-feira a violinista, que disse que não sabe exatamente "o que pode sair deste processo", embora espere que os internautas com os quais entre em contato lhe inspirem. O público poderá participar do processo criativo da artista, já que ao lado da redoma foram instalados quatro computadores para que os pedestres possam falar com ela. A compositora, que executará apresentações nos dias 8 e 12 de novembro, acredita que se acostumará em breve ao novo ambiente "artificial", apesar de nunca ter passado tanto tempo sem ter contato físico com outras pessoas. Marta Adamczyk, porta-voz do portal Bago.es, promotor do experimento, assegurou que a iniciativa é inédita. A tentativa, disse, é demonstrar que hoje em dia não é necessário um contato físico constante com as pessoas para manter uma comunicação com elas.