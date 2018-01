Violinista Luíz Fílip está pronto para voos ainda mais altos

Os aplausos incessantes não conseguiram arrancar um bis do solista do concerto nº 1 para violino e orquestra de Shostakovich. Também pudera, a obra exigiu tanto dele que um extra era impensável naquele momento. O violinista paulista Luíz Fílip – assim mesmo, com estes acentos esquisitos – saboreou intensamente o seu triunfo pessoal e artístico na Sala São Paulo, na quinta-feira, 24, à noite. Colaborou de modo decisivo a condução envolvente, segura e sempre flexível da regente finlandesa Susanna Mälkki, de 45 anos, à frente da Osesp.

Luíz Fílip nasceu Luiz Filipe Coelho mesmo, em São Paulo, 30 anos atrás. Desde 2001 radicado na Europa, integra hoje a Filarmônica de Berlim – e, de tanto os colegas o chamarem de Fílip, adotou a forma. A primeira parte foi dedicada a Shostakovich. A abertura festiva funcionou como “warm up” para o concerto. O sombrio Notturno inicial contrasta com o buliçoso scherzo, cujo tema alegre é citado nos movimentos seguintes, de tintura trágica. A extrema condensação de estrutura complica muito a vida do solista: cordas duplas, harmônicos, exploração da região mais aguda do violino, vertiginosas corredeiras – até David Oistrakh, que o estreou em 1955, reclamou das dificuldades. Fílip, à vontade nesta partitura dificílima, está destinado a alçar voos bem mais altos do que os já elevados conquistados em sua curta carreira.

Depois do intervalo, Susanna mostrou nos Quadros de Uma Exposição que músicos e regentes dedicados à prática da música contemporânea (ela foi regente do Ensemble InterContemporain por dez anos) fogem do piloto automático. Sempre alertas, extraem de obras arquiconhecidas novos matizes, iluminando-as. Seus movimentos são amplos, mas sempre fluentes e claros. Dá atenção a cada uma das dúzias de achados geniais de Ravel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toda vez que ouço uma de suas obras sinfônicas me pergunto como ele opera este milagre de instrumentação e orquestração. Ravel responde: “Instrumentação é quando, a partir da música que você mesmo ou um terceiro escreveu, você encontra o tipo de instrumento adequado – uma parte com oboé, outra com violino, outra com violoncelo. Tudo se complementa bem e o som é bom, mas paramos por aí. A orquestração acontece quando colocamos sentimento nos dois pedais do piano, isto é, quando crio uma atmosfera de som em torno da música, ao redor das notas escritas. Isto é orquestração”.

Susanna Mälkki ressaltou em cada uma das partes da obra esta justeza na escolha do instrumento certo. Fez, e isso é raro, o que Ravel chama de criar uma atmosfera de som ao redor das notas escritas. Desde a escrita poderosa para os metais (as trompas claudicaram logo na entrada da Promenade e os demais metais também exibiram pequenos problemas de emissão/afinação) até as combinações translúcidas entre madeiras, excelentes, e as demais seções.

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, s/nº, Luz, 3223-3966. Sáb., às 16h30.