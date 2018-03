Violinista canadense leiloa lucros de sua carreia no eBay Um violinista canadense que não foge de controvérsias colocou metade de seus lucros musicais futuros à venda em leilão no eBay, o site de leilões online. Ashley MacIsaac, que afirmou ter declarado falência em 2000, está procurando uma oferta mínima de 1,5 milhão de dólares canadenses de um investidor que em troca obteria metade dos lucros do músico durante o resto de sua carreira. MacIsaac conseguiu alguma projeção internacional e chamou a atenção em 1997 quando mostrou mais de sua dança celta enquanto amarrava "Late Night With Conan O'Brien". Segundo relatos da mídia, ele exibiu partes íntimas no programa de televisão enquanto dançava de kilt durante a performance. "Estou com 33, tenho pelo menos mais 40 anos de atividade à frente, e creio que 1,5 milhão de dólares canadenses é um bom ponto de partida", afirmou MacIsaac durante entrevista por telefone. O leilão do eBay é uma variação da tendência iniciada pelo roqueiro britânico David Bowie no final dos anos 1990s. Bowie se aliou ao investidor David Pullman para emitir títulos usando royalities futuros de seus numerosos sucessos como garantia. O acordo permitiu que Bowie obtivesse dezenas de milhões de dólares imediatamente em vez de esperar que as royalities fossem conferidas uma por uma ao longo dos anos. No ano passado, a cantora Madonna assinou um acordo similar com a promotora de eventos Live Nations, que segundo a mídia é avaliado em mais de 100 milhões de dólares. "Não sou o David Bowie, não sou a Madonna, não sou o Eminem. Sou Ashley MacIsaac, então fixar esse preço de 1,5 milhão de dólares canadenses, penso, é valor de mercado", colocou. Em troca, o comprador vai receber 50 por cento dos lucros obtidos com as vendas de álbuns de MacIsaac, shows, filmes, DVDs e renda relacionada ao entretenimento até o fim de sua carreira. Segundo MacIsaab, seu álbum mais bem sucedido foi "Hello, How Are You Today?", de 1995, vendeu perto de meio milhão de cópias. (Reportagem de Lionel Perron)