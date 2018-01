Violinista britânica divulgará álbum de graça na Internet A aclamada violinista britânica Tasmin Little vai distribuir de graça sua próxima gravação pela Internet na tentativa de popularizar a música clássica. Tasmin, 42, inspirou-se na iniciativa do grupo Radiohead, que no ano passado permitiu o download de seu álbum "In Rainbows" na Internet pelo preço que o consumidor quisesse. "Faço isso sem intenção de ganhar dinheiro, mas acho mesmo que a música clássica sofre com graves erros de interpretação, e alguém devia fazer alguma coisa de concreto", disse ela à Reuters. "Quero torná-la mais acessível sem degradar o produto, porque não é preciso colocar uma batida nessa música para que ela funcione", acrescentou ela numa aparente referência às tentativas de unir a música pop à música clássica. "Só o fato de as pessoas poderem ouvi-la no computador significa que elas não achem que precisam ser cultas ou ser de determinado nível ou de determinado setor da sociedade." O álbum, chamado "The Naked Violin" (O Violino Nu), terá três peças para violino -- a suíte número 3 em mi maior, de Bach, as Variações Luslawice, de Paul Patterson, e a sonata número 3 ("Balada") de Eugene Ysaye. A gravação também incluirá um comentário da violinista que está disponível em seu website, www.tasminlittle.net. "Essas três peças extremamente diferentes entre si para violinos mostrarão a variedade que um único violino é capaz de produzir, sem nenhum tipo de adorno", afirmou. (Por Mike Collett-White)