Violão raro de Roy Rogers irá a leilão Um violão raro que pertenceu ao ator e cantor caubói Roy Rogers irá a leilão em abril, anunciou a casa Christie's na quarta-feira. É o primeiro instrumento desse tipo posto em leilão. O violão C.F. Martin OM-45 Deluxe é um entre apenas 15 feitos pela empresa de Nazareth, Pensilvânia, fundada por um imigrante alemão na década de 1830. Acredita-se que apenas 14 foram manufaturados em 1930, mas pesquisas recentes trouxeram à tona um 15o, o primeiro a ser produzido e que desde 1933 pertenceu a Roy Rogers. A casa de leilões prevê que o violão OM (Modelo Orquestra), tocado pela última vez por Roy Rogers e ainda em seu estado original, não restaurado, será arrematado por entre 150 mil e 250 mil dólares quando for oferecido em leilão, em 3 de abril, juntamente com três outros violões de Rogers. Roy Rogers, que morreu em 1998, foi duas vezes incluído no Hall da Fama da Música Country e atuou em mais de cem filmes, além de ser astro de um popular programa de televisão.