Violão de Jimi Hendrix e guitarra de Prince são colocados a leilão em Londres

A casa de leilões Bonhams, em Londres, anunciou nesta segunda-feira que colocará a leilão um violão e uma guitarra, avaliados em 150 mil libras (R$ 638,83 mil), que pertenceram aos músicos Jimi Hendrix e Prince, em uma sessão marcada para o dia 15 de dezembro na capital britânica.

O violão fabricado pela companhia Epiphone, que pertenceu ao músico americano por quase três anos, será leiloado com um preço estimado de entre 80 e 120 mil libras (entre R$ 340 e 511 mil), segundo o catálogo do leilão.

Hendrix comprou este instrumento em uma loja de segunda mão em Nova York por US$ 25, após sua primeira turnê pelos Estados Unidos, relatou Noel Redding, baixista do grupo The Jimi Hendrix Experience.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a escritora Kathy Etchingham, que foi namorada de Hendrix, o músico usava "constantemente" este violão em seu apartamento em Londres.

Posteriormente, Hendrix deu o violão para Alan Parker, um dos cinco componentes da banda britânica Blue Mink, em 1970.

Mas a viagem do instrumento não terminou com Parker, pois o mesmo foi utilizado em várias gravações por músicos como o ex-Beatle Paul McCartney e o cantor inglês David Bowie, entre outros artistas.

O segundo instrumento é uma "Cloud Guitar" - modelo que a fábrica americana Schecter customizou para Prince - e a casa de leilões espera arrecadar entre 25 e 30 mil libras (entre R$ 106 e 127 mil) pela guitarra elétrica.

A peça, que é de cor preta, foi utilizada pelo artista durante sua turnê de 1993 e o atual proprietário do instrumento o ganhou em um concurso da emissora americana "MTV".

O leilão também incluirá um piano de cauda "Imperial Bösendorfer" - o maior modelo fabricado pela empresa austríaca Bösendorfer - que foi utilizado pela banda britânica Queen e pelo cantor Robbie Williams.

O piano será leiloado com um preço estimado de entre 20 e 30 mil libras (entre R$ 85 e 127 mil).

Também será colocada a venda na casa Bonhams uma jaqueta de seda que foi usada pelo guitarrista Keith Richards, dos Rolling Stones, em uma apresentação de 1967, avaliada em entre 10 e 12 mil libras (R$ 42,6 e 51,1 mil).