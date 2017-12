Vinil que lançou os Beatles vai a leilão

O disco de vinil com a gravação que convenceu George Martin a produzir os Beatles, peça única da história do grupo, será leiloado, informou a casa Omega Auctions.

"Este disco único de 78 revoluções, com Hello Little Girl de um lado e Till There Was You, no outro, foi prensado na loja HMV de Oxford Street, em Londres, antes de ser apresentado pelo agente de grupo Brian Epstein a George Martin", explica o comunicado da Omega Auctions, que realizará o leilão em 22 de março, e Warrington (noroeste de Inglaterra).

O nome do grupo no disco aparece como Paul McCartney and The Beatles, e, segundo uma estimativa prudente, deverá alcançar as £ 10 mil (US$ 14 mil), apesar de, há pouco, fios do cabelo de John Lennon terem sido vendidos por mais de o dobro, £ 23 mil.

"É uma das gravações mais raras dos Beatles", explica o historiador Mark Lewisohn, especialista no grupo.