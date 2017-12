Vinil que apresentou Beatles a George Martin é vendido por US$ 110 mil

O disco de vinil com a gravação que convenceu George Martin a produzir os Beatles, uma peça única, foi vendido nesta terça-feira em um leilão na Inglaterra por 110.000 dólares, muito mais que o esperado.

"Estamos verdadeiramente felizes" com as 77.000 libras (98.000 euros) que o disco alcançou no leilão realizado em Warrington (noroeste da Inglaterra), disse à AFP uma porta-voz da Omega Auctions, a casa de leilões.

Este disco único de 78 rotações, com 'Hello Little Girl' em um lado e 'Till There Was You' no outro, foi prensado na loja HMV de Oxford Street em Londres antes de ser apresentado pelo empresário do grupo Brian Epstein a George Martin.

O nome do grupo no disco aparece como Paul McCartney and The Beatles.Omega havia estimado seu valor em 10.000 libras (12.700 euros, 14.000 dólares), apesar de, há pouco, fios do cabelo de John Lennon terem sido vendidos por mais de o dobro, 23.000 libras.

"É uma das gravações mais raras dos Beatles", explicou o historiador Mark Lewisohn, especialista no grupo de Liverpool. "O caráter único do disco fica reforçado pela escritura de Brian Epstein na etiqueta". Ian Shirley, diretor de uma revista sobre discos valiosos (Rare Record Price Guide), afirmou no comunicado que este vinil é "um graal".