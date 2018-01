‘Vinicius de Moraes disse que se tivesse meu tipo físico não ia sentar para cantar bossa', diz Magal

O cantor Sidney Magal inicia no dia 17 de agosto, em show no Espaço das Américas, em São Paulo, uma temporada de comemorações pelos 50 anos de carreira, que inclui turnê, biografia e filme. Na apresentação na casa de show paulistana, ele passará por todo o repertório de sua carreira e cantará músicas inéditas na sua voz, além de contar com participações especiais bem variadas, de Ney Matogrosso, Alexandre Pires, Rincon Sapiência, Ana Carolina e Rogério Flausino. O show será gravado em DVD.

Durante a entrevista ao vivo, na redação do Estado, Magal falou sobre o começo de sua carreira e sobre a dica preciosa que recebeu de seu primo de segundo grau, Vinicius de Moraes.

“Eu disse: ‘Vinicius, me dá uma música, eu quero gravar alguma música sua. E ele, muito elegantemente, falou: 'se eu tivesse seu tipo físico, bonitão, garanhão, eu não ia sentar no banquinho para cantar bossa nova; então, vai em frente com música popular, procura tua praia de grandes públicos, grande plateia que você vai se dar muito bem'. Achei que, a princípio, ele não queria me dar a música, que eu não tenho capacidade para gravar Vinicius de Moraes", diverte-se. "Mas não era isso, era muito sincero, porque o cara era um gênio."

Antes de entrar no estúdio para falar ao vivo sobre carreira e projetos comemorativos, Magal foi recepcionado calorosamente na redação, com direito a pedidos de autógrafos e fotos.

Veja a entrevista com Sidney Magal na íntegra: