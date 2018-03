Village People canta sucessos em apresentação única

Em apresentação única no Brasil, o Village People mostrará o repertório de 34 anos de sucesso, no HSBC Brasil, em São Paulo, no próximo dia 27 de maio.

O grupo famoso pelas canções YMCA, Macho Man, In The Navy, Can't Stop the Music, Go West, San Francisco/Hollywood já vendeu 35 milhões de discos no mundo todo. Somente YMCA vendeu 12 milhões de cópias.

A marca do grupo que virou sinônimo da dance music são os personagens. Primeiro veio o índio (Felipe Rose), depois o primeiro policial (Victor Willis) , o segundo homem da lei (Ray Simpson), o soldado (Ray Simpson), o operário (David Hodo), o motociclista ( Glenn Hughes) e por último o cowboy (Jeff Olson).

O Village People já contou na abertura de seus shows com artistas como Madonna, Joan Rivers e Michael Jackson. O auge da banda foi nos anos 1980 com o filme Can´t Stop the Music, com Steve Guttenberg, Bruce Jenner, Valerie Perrine, Paul Sand, June Havoc, Tammy Grimes e direção de Nancy Walker.

Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 250 e podem ser adquiridos pelo site Ingresso Rápido (4003-1212) e HSBC Brasil. Pessoalmente, as entradas estão disponíveis na bilheteria do HSBC Brasil que fica na Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antonio. Clientes HSBC tem 15% de disconto na pré-venda.