Vila Sésamo corta participação de Katy Perry

A imagem de Katy Perry pode estar ótima para o seu noivo, o comediante britânico Russel Brand, mas não para o programa infantil Vila Sésamo, da TV americana. Produtores da atração vetaram uma participação da cantora pop interagindo com o personagem Elmo.

Perry usou um decote ousado para a versão da música 'Hot n Cold', previamente lançado no YouTube no início da semana. Baseados nos comentários recebidos no site, os representantes do programa resolveram não levar o quadro ao ar, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Apesar de estar publicado no site de vídeos, inclusive com versões de usuários assistidas milhares de vezes, o material foi retirado do site oficial do programa.

Um representante da cantora disse que ela gostou do tempo que passou com Elmo na Vila Sésamo, e que o vídeo continuará disponível no site da artista.