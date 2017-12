Vídeos do corpo de Cristiano Araújo vão parar na internet

Fotos e vídeos do corpo do cantor Cristiano Araújo, 29 anos, e de sua namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 sendo preparados para o enterro e no local do acidente fatal foram divulgadas pela internet. Os registros teriam sido feitos numa clínica de Goiânia - a filha de um funcionário dessa empresa chegou a postar algumas dessas imagens em seu perfil na rede social Instagram.

O escritório que representava o cantor informou que está analisando o caso e qualquer decisão a respeito caberá à família do cantor. Uma das hipóteses é processar a clínica por vilipèndio de cadáver, previsto no art. 212 do Código Penal e que pode gerar pena de um a três anos de Prisão.

Cristiano Araújo foi enterrado nesta quinta-feira jutno de sua namorada. Eles faleceram em um acidente de carro na madrugada da última quarta-feira, em Goiás. Na tarde desta quinta-feira, centanas de pessoas acompanharam o velório e o enterro do cantor em Goiânia.