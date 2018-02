Vídeos de Roberto Carlos são colocados oficialmente na web

No ano em que a Jovem Guarda comemora cinco décadas desde que foi ao ar o primeiro programa apresentado pela tríade Roberto, Erasmo e Wanderléa, na TV Record, o espólio em vídeo do cantor Roberto Carlos começa a ser oficialmente disponibilizado na internet. A empresa Vevo fechou um acordo com o cantor pelo qual promete colocar 100 clipes de sua carreira para acesso em videostreaming.

As primeiro quatro produções estão no ar desde a tarde desta segunda, 31 de agosto. Elas representam a entrada de Roberto nos anos 90 e mostram três faces do cantor. O Roberto romântico pós soul anos 70 é visto em 'Pergunte Pro Seu Coração', de 1991; e 'Quero lhe Falar do Meu Amor', de 1994. Há uma limitação técnica natural em todas as captações, com muitos resquícios ainda dos anos 80.

A fase das homenagens aos tipos físicos e classes trabalhadores, contemplada por uma fase de Roberto também nesta época (de caminhoneiros em 1984 a taxistas em 1994), aparece na primeira leva com a exibição do baião romântico 'Coisa Bonita', de 1991. Também conhecida como a “música das gordinhas”, a homenagem de Roberto fez sucesso com a frase “quem foi que disse que tem de ser magra pra ser gostosa”. No vídeo, gordinhas aparecem em esteiras ergométricas enquanto ouvem as declarações do ídolo.

E o Roberto católico fervoroso, uma realidade cada vez mais evidente a partir desta primeira metade dos anos 90, está representado em 'Quando Quero Falar com Deus', de 1995. A música não foi nenhum estouro em sua carreira, mas trouxe um de seus clipes mais devotos, que mostra paisagens naturais como flores, árvores e cachoeiras. Em abril, Roberto já havia liberado sua discografia no site Spotify. Agora, só falta fazer o mesmo por sua biografia, de autoria de Paulo Cesar de Araújo, censurada desde 2007.