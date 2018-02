Vídeos de Michael Jackson são restaurados

A coleção completa de vídeos de Michael Jackson está sendo restaurada para um relançamento. Todo o material será acompanhado de um clipe inédito do rei do pop para One More Chance.

A caixa Michael Jackson’s Vision será colocada à venda no dia 22 de novembro, com quatro horas e meia de vídeos. Entre os destaques da compilação estão Bad, dirigido por Martin Scorsese, Thriller e a versão completa de Black or White, que havia sido editada por causa de imagens de violência.

One More Chance é um curta-metragem feito por Jackson, que deixou de ser lançado em 2003 em virtude das acusações de abuso sexual que o cantor sofreu, mas depois foi absolvido. Dez dos 42 clipes nunca tinham sido lançados em DVD.