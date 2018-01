Video Games Live reúne multidão de fãs em 4.ª edição

Não precisa ser viciado em videogame para reconhecer a melodia-tema de jogos como Mario Bros. e Sonic. Faça uma forcinha. Agora imagine aquelas notinhas eletrônicas executadas por uma orquestra ‘séria’, com 43 músicos clássicos. Chegamos ao conceito do Video Games Live, que pela quarta vez deve reunir no Brasil multidões de aficionados. Multidões mesmo.

O Guia foi em 2007 e viu a pujança da cultura ‘gamer’ - a Via Funchal, na época, foi tomada por urros apaixonados de fãs. O show não passou pela cidade em 2008 (só por outras capitais) e volta em casa nova, com mais espaço para tietagem. Não é exagero: o americano Tommy Tallarico, criador do VGL, é o principal compositor de trilhas de games. No show, enquanto a orquestra toca, um telão exibe o jogo, e a galera grita.

Vídeo Games Live

Onde: HSBC Brasil (4.000 lug.) R. Bragança Paulista, 1.281, 4003-1212

Quando: Quarta-feira, 7, às 20h30.

Quanto: R$ 80/R$ 140.