Vídeo de 'This is America', de Childish Gambino, critica a violência contra população negra nos EUA

Donald Glover está de volta. O ator, roteirista e criador da série Atlanta lançou no último sábado, 5, o clipe de This is America, primeiro single de seu projeto musical Childish Gambino. O vídeo, que mescla ironia e violência, faz duras críticas às tensões raciais nos Estados Unidos.

Dirigido por Hiro Murai, que já colaborou com Glover em outras oportunidades, incluindo alguns episódios de Atlanta, o vídeo mostra Childish Gambino sem camisa em um grande galpão. Ele dança, sorri, brinca e faz disparos à queima-roupa. As vítimas que aparecem na tela são sempre negras.

This is America critica o porte de armas e à violência policial. Episódios recentes da história dos Estados Unidos são recordadas, incluindo o caso do massacre de nove membros de uma igreja da comunidade negra de Chatleston, em 2015.

As redes sociais ficaram em ebulição com o lançamento do clipe. Diversos usuários, inclusive, tentaram decifrar as referências explícitas e implícitas no clipe de This is America, single que deve compor o novo disco de Childish Gambino, ainda sem data de lançamento definida.