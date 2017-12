Uma cena um tanto quanto inusitada está fazendo sucesso na internet. Trata-se de um vídeo onde um policial checo uniformizado, em Praga, ao piano toca melodias românticas. As imagens, captadas pelo público, já se tornaram um fenômeno, com mais de um milhão de visualizações. Na cena, o policial interpreta o tema River Flows In You, do sul-coreano Yiruma.

Veja o vídeo This is Prague, Baby!: