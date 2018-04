Vídeo de casamento no YouTube leva Chris Brown às paradas

LOS ANGELES (Billboard) - Na mesma semana em que Chris Brown foi ao YouTube para pedir desculpas por ter agredido sua ex-namorada Rihanna, um videoclipe de uma festa de casamento em que os noivos subiram ao altar dançando "Forever", do cantor, fez com que ele voltasse às paradas de sucesso.

A música vendeu 50 mil downloads durante a semana que terminou em 26 de julho, um aumento de 1.721 por cento em relação à semana anterior, de acordo com a Nielsen SoundScan. E até mesmo reingressou na parada Hot Digital Songs no 21o lugar, na primeira vez que ele entra na lista desde janeiro.

Além disso, a canção foi também a melhor venda da semana para qualquer música de Brown desde a semana do Natal de 2008, quando "Forever" vendeu 77 mil downloads.

No dia 20 de julho, Brown entrou com seu nome de usuário no YouTube para postar um vídeo em que declarou sobre o incidente com Rihanna. Foi assistido 2,4 milhões de vezes.

Coincidentemente, os recém-casados Kevin Heinz e Jill Peterson publicaram no Youtube um dia antes o videoclipe deles dançando a música de Brown na cerimônia de casamento. Na quinta-feira, o vídeo já era o clipe mais visto do mês, com 12,1 milhões de visitas.

O casal foi entrevistado no dia 24 de julho no programa "Today", da NBC, e a apresentação da dança no casamento foi mostrada no programa matutino no dia seguinte.

Reuters/Billboard