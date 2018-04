Vídeo de casamento eleva vendas de música de Chris Brown

O vídeo "JK Wedding Entrance" (Entrada do Casamento de JK), que mostra o casamento dos americanos Jill Peterson e Kevin Heinz com padrinhos e madrinhas dançando na nave da Igreja ao som da música "Forever", de Chris Brown fez com que a música do cantor americano entrasse na lista das 10 mais baixadas do site de vendas iTunes, da Apple.

De acordo com a BlogPulse, a entrada do casamento foi clipe mais visto no canal de vídeos Youtube e ultrapassou nesta quarta-feira, 29, a marca de 10 milhões de vezes visto, após o jornal Today ter mostrado o voo do casal de Minnesota e seus amigos a Nova York para recriar o evento do lado de fora do Rockefeller Center.

A grande brincadeira do casal feliz também pareceu ter dado uma auréola ao problemático cantor Chris Brown, cuja agressão a sua ex-namorada, a cantora Rihanna, em fevereiro, marcou o cantor negativamente por meses. Brown declarou-se culpado e recebeu cinco anos de pena em condicional e deve realizar trabalho comunitário por 180 horas.

A própria tentativa de Brown de fazer um vídeo, um lançamento recente de um vídeo de desculpas pelo "incidente" com Rihanna, que ele chamou de "imperdoável", já foi visto mais de 2 milhões de vezes.