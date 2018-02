Vídeo de Amy Winehouse aos 18 anos é divulgado na internet

SÃO PAULO - Um vídeo de Amy Winehouse conversando com um taxista de Londres quando tinha 18 anos (2001) foi publicado pelo tabloide inglês The Sun neste final de semana.

Nas imagens, o taxista, identificado como Ross, pergunta à Amy se ela será um grande cantora e ela responde "Eu não sei", envergonhada.

Amy conta ainda que escreveu uma música chamada We Both Know e mostra um violão que acabou de comprar, seu terceiro ou quarto.

Assista ao vídeo (somente em inglês):

Seu primeiro álbum, Frank, seria lançado alguns anos depois, em 2003.

Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa no último sábado, 23, aos 27 anos. A autópsia, cujo resultado foi divulgado ontem, foi inconclusiva. Novos exames toxiológicos estão sendo realizados e devem sair em um mês.

O funeral da cantora acontece na manhã desta terça-feira, 26, em cerimônia privada no norte de Londres.

