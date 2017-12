Vídeo com Britney Spears é campeão de cliques na web O apetite do público pelos deslizes de Britney Spears parece interminável, e a cantora foi escolhida a celebridade campeã de 2006 dos vídeos embaraçosos que se espalham na Internet como vírus. As imagens de Britney Spears arrotando e falando de forma incoerente sobre sua crença nas viagens do tempo foram vistas mais de 3 milhões de vezes, disse na segunda-feira o site ViralVideoChart.com. Em segundo lugar ficaram as imagens do ex-marido de Britney, Kevin Federline, aparentemente recebendo uma mensagem de texto informando-o de que a cantora havia entrado com o pedido de divórcio. Esse tipo de vídeo é chamado de "viral" porque, uma vez divulgado, espalha-se pela rede através de e-mails, blogs e programas de troca de mensagens. O ViralVideoChart.com diz que analisa milhões de blogs por dia para saber que imagens estão sendo mais comentadas, e elabora uma lista diária dos 20 vídeos mais vistos. Em terceiro lugar na lista de 2006 ficou a explosão racista do ator Michael Richards, do seriado Seinfeld, com mais de 1 milhão de visitas em apenas quatro semanas. As declarações racistas foram feitas durante uma apresentação num clube de comediantes, no dia 17 de novembro, em Hollywood. O incidente foi gravado por uma câmera digital e vem circulando amplamente na Internet. Três dias depois de ocorrer, o caso foi transmitido pelos noticiários da TV. Em quarto lugar ficaram as cenas da atriz Lindsay Lohan falando mal da socialite Paris Hilton, e a própria Paris Hilton ocupou o quinto lugar, com as imagens de um acidente de carro. A reprodução da música Raindrops Keep Falling on my Head, "tocada" com os dentes pela atriz Keira Knightly no Ellen DeGeneres Show, ocupou o sexto lugar. Em sétimo ficou o vídeo do single de estréia da modelo Katie Price e do marido, Peter Andre, cantando A Whole New World. Hilton volta a marcar presença no oitavo lugar, cantando Parabéns a Você para o fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, que completava 80 anos. Imagens da atriz Pamela Anderson ficaram em nono.